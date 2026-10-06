Japonia a inaugurat cel mai lung traseu turistic de tip circuit din țară, care are peste 300 km lungime și face legătura între șase orașe

Pasionații de drumeții și vacanțe active au un nou motiv să introducă Japonia pe lista lor de călătorii. După șapte ani de lucrări de amenajare și planificare, cel mai lung traseu turistic circular din țară, Hitachinokuni Long Trail, a fost deschis complet publicului.

Ruta măsoară 320 de kilometri și conectează șase orașe și localități din nordul prefecturii Ibaraki: Kitaibaraki, Takahagi, Hitachi, Hitachi Ota, Hitachi Omiya și Daigo. Amplasat la mai puțin de două ore de mers cu trenul de capitala Tokyo, traseul le oferă călătorilor o incursiune directă în peisajul rural nipon, departe de aglomerația marilor metropole, potrivit Euronews.

Armonia „satoyama” și un traseu practicabil tot anul

Traseul străbate regiuni cunoscute sub numele de „satoyama” – spații rurale tradiționale în care comunitățile locale au trăit timp de secole în armonie cu mediul înconjurător, între munți, pajiști, iazuri și culturi de orez.

Datorită geografiei specifice și altitudinii moderate, ruta nu este afectată de ninsori abundente, ceea ce o face accesibilă pentru drumeții în orice sezon. Cu toate acestea, organizatorii avertizează că traseul necesită o pregătire corespunzătoare: punctele de realimentare cu apă și hrană sunt puține pe anumite porțiuni, iar drumul include pante abrupte și sectoare stâncoase.

Fiind o rută circulară, drumeții își pot alege propriul punct de plecare și pot explora traseul pe sectoare. Traseul este împărțit în cinci zone principale, fiecare având caracteristici naturale și istorice proprii.

De la piscuri stâncoase la drumuri comerciale medievale

Zona Centrală este considerată una dintre cele mai solicitante secțiuni ale traseului, fiind recomandată drumeților experimentați din cauza urcușurilor și coborâșurilor abrupte din lanțul muntos Yazimo. Zona răsplătește efortul cu priveliști spectaculoase către cascada Fukuroda, crestele stâncoase ale muntelui Okukuji Nantaiyama și defileul Ryujinkyo.

Sectoarele din Nord-Est îmbină munții înalți, precum vârfurile Eizomuro și Hanazono Yama, cu zonele de coastă și plajele Kohama și Sasaki. Tot aici, drumeții traversează repere istorice precum Drumul Sării, un antic traseu comercial, și canalul Jikkoku, utilizat încă din perioada feudală Edo (1603–1868).

În regiunea de Sud-Est, traseul pornește din valea Hananuki, urcă pe muntele Tsuchidake și trece pe lângă cascade și ruinele castelului Kitadaimon, înainte de a se încheia pe malul râului Kuji.

Zona de Sud-Vest, situată în orașul Hitachiomiya, poartă călătorii prin munți cu o biodiversitate bogată, recunoscuți pentru flora rară, dar și printr-o fostă regiune minieră de unde se extrăgea aur.