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Cum vor călători bogații lumii în 2027: un nou raport dezvăluie tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Un nou raport dezvăluie tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate pentru 2027. Sursă foto: Envato
Un nou raport dezvăluie tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate pentru 2027. Sursă foto: Envato
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Călătorii cu bugete generoase nu mai caută doar opulența clasică, ci își redefinesc prioritățile pentru vacanțele din perioada următoare.

Potrivit raportului anual Virtuoso 2027 Luxe Report, realizat pe baza datelor furnizate de peste 3.100 de consultanți în turism din mai bine de 50 de țări, piața turismului de mare calitate continuă să crească, punând un accent fără precedent pe intimitate, siguranță și experiențe cu adevărat semnificative.

Majoritatea consultanților din rețeaua globală Virtuoso estimează o expansiune a cheltuielilor pentru vacanțe: 59% dintre aceștia prevăd o creștere moderată a bugetelor alocate de clienți, în timp ce 13% mizează pe o creștere semnificativă.

Alți 23% consideră că nivelul cheltuielilor se va menține constant. Aceste cifre arată că turiștii din categoria premium nu doar că își păstrează obiceiurile de călătorie, dar sunt dispuși să investească tot mai mult în servicii de calitate superioară, acces exclusiv și timp de calitate alături de cei dragi.

Japonia și Europa domină preferințele turiștilor cu bani

În privința destinațiilor favorite, Japonia ocupă prima poziție în topul global al preferințelor pentru turismul de lux. Cu toate acestea, Europa rămâne continentul dominant pe harta călătoriilor exclusive, adjudecându-și șapte din cele zece poziții din clasament.

În spatele Japoniei, topul primelor cinci destinații este completat de Italia, Franța, Grecia și Spania. A doua jumătate a clasamentului include Croația, Africa de Sud, Portugalia, Marea Britanie și Statele Unite.

Motivele principale pentru care persoanele cu venituri foarte mari aleg să călătorească rămân marcarea unor momente speciale din viață, dorința de a explora locuri noi și petrecerea timpului alături de familie. Călătoriile care includ mai multe generații ale aceleiași familii, vacanțele în familie restrânsă și croazierele de expediție se numără printre marile preferințe ale perioadei.

Explozia segmentului „ultraluxe” și cele cinci mari tendințe

Studiul relevă o creștere masivă, de 47%, a cererii pentru servicii din categoria „ultraluxe” – un segment care presupune închirierea exclusivă a unor proprietăți, utilizarea de transport privat și accesul la servicii create pe comandă.

Cinci direcții principale definesc experiențele căutate de acești turiști:

  1. Conceptul all-inclusive de lux redefinit: Proprietățile de top au schimbat complet viziunea asupra pachetelor atotcuprinzătoare. Bufetele tradiționale au fost înlocuite de meniuri de degustare gourmet, camerele standard au lăsat locul vilelor private, iar serviciul a devenit complet personalizat.
  2. Călătoriile festive și lunile de miere: Nunțile la distanță, aniversările, reuniunile de familie și zilele de naștere importante generează un volum uriaș de rezervări. În ceea ce privește lunile de miere, cele mai populare destinații sunt Grecia, Bali, Maldive, Italia și Polinezia Franceză.
  3. Căutarea intimității și evitarea aglomerației: În condițiile în care rețelele sociale pot transforma un loc izolat într-o destinație supraaglomerată peste noapte, turiștii de lux caută tot mai mult să evite cozile și camerele de fotografiat, cerând discreție și acces simplificat.
  4. Experiențele hiperpersonalizate: Turiștii nu mai sunt dispuși să cheltuiască doar de dragul de a consuma un pachet turistic standard. Aceștia caută îmbogățire personală și educație prin călătorii, preferând tururile private și experiențele culinare croite exact pe gustul și preferințele lor.
  5. Turismul activ și de aventură: Căutarea de adrenalină rămâne o motivație importantă. Pentru vacanțele de aventură, cele mai solicitate destinații globale sunt Antarctica, Africa de Sud, Islanda, Costa Rica și Kenya.

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Tags: turism vacanțe Scumpiri Destinații de vacanță
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