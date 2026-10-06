CTP, despre nominalizarea lui Luca Niculescu premier: „Un oportunist. Va fi purtătorul de cuvânt al lui Nicușor Dan în guvern”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că Luca Niculescu „are o experiență diplomatică importantă, este un intelectual”, dar „este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție”.

„Domnul Luca Niculescu este un om care știe carte, categoric, are o experiență diplomatică importantă, este un intelectual, însă este un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum și am dovada acestei atitudini a domniei sale în filmulețul sau poza aceea pe care a făcut-o cu Veștea. Deci, domnul Luca Niculescu [...] a analizat problemele geostrategice mondiale împreună cu făptura Veștea și a dorit ca asta să fie făcută cunoscută înainte ca domnul Veștea să își ducă guvernul în Parlament”, a spus CTP luni, 5 octombrie, la B1TV, cu puțin timp înainte ca Luca Niculescu să fie desemnat premier de către președintele Nicușor Dan.

Pe 20 iunie, Adrian Veștea, pe atunci premier desemnat, a postat o fotografie cu Luca Niculescu, la acel moment propus ministru de Externe. Foto: Facebook Adrian Veștea

Cristian Tudor Popescu și-a continuat analiza, susținând că Luca Niculescu nu va fi altceva decât omul lui Nicușor Dan în Executiv și „va face ce i se va spune”.

„Luca Niculescu va fi purtătorul de cuvânt al președintului Nicușor Dan în guvern. Adică nu va mai fi domnul Nicușor Dan în situația în care a fost cu Bolojan. Nu. Domnul Luca Niculescu va face ce i se va spune. Practic, guvernul va fi la Cotroceni. Să vedem cum o să-și compună un guvern. Nu știu, asta chiar nu știu, pentru că problema cea mai mare acum nu este neapărat numirea premierului. Este și asta o mare problemă. Dar miniștrii... Astea sunt problema. Cine o să fie în guvernul ăsta?”, consideră gazetarul.

„Vor fi independenți, tehnocrați, vor fi miniștri politici? Și cum să fie miniștri politici? Păi, dacă sunt cei de la PSD, nu sunt ceilalți. Dacă sunt cei de la AUR, iarăși, nu sunt PNL, UDMR, USR și așa mai departe. Și cu cine faci un guvern politic?”, s-a întrebat CTP.

„Deci, e o mare problemă cum își va alcătui cabinetul domnul Luca Niculescu. Sunt curios și eu, dar, vă repet, domnul Niculescu nu va trezi maselor largi de cetățeni încrederea într-un viitor cât de cât mai bun”, a conchis gazetarul.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).