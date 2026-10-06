Cât costă o vacanță la munte în vacanța de toamnă a elevilor. Prețurile pornesc de la 544 de lei pentru trei nopți de cazare

Vacanța de toamnă a elevilor începe pe 24 octombrie 2026, iar primele estimări ale touroperatorilor arată că familiile pot găsi opțiuni de cazare accesibile în principalele stațiuni turistice din țară. Pentru un sejur de trei nopți, tarifele de pornire se situează la 544 de lei pentru o cameră dublă, iar în aproape toate destinațiile populare există pachete sub pragul de 1.000 de lei.

Comparativ cu anul trecut, prețurile au rămas nemodificate la multe dintre unitățile de cazare, în timp ce acolo unde au fost aplicate ajustări, creșterile sunt cuprinse între 10% și 15%, potrivit unei analize realizate de touroperatorul BIBI Touring. Mai mulți hotelieri au ales să includă în tariful standard facilități pentru care anterior se achita separat, precum accesul la zonele spa sau gratuități pentru copii.

Alegerea unui sejur de trei nopți vine după un sezon de vară în care turismul montan a înregistrat o creștere a numărului de vizitatori de o zi, fără ca aceștia să genereze încasări constante pentru unitățile de cazare. În acest context, pachetele cu servicii clar definite devin principala miză pentru atragerea turiștilor în sezonul rece.

Cât costă cazarea pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov

Principala zonă de interes pentru vacanța din octombrie rămâne Valea Prahovei. Cea mai ieftină opțiune din această regiune se găsește la Predeal, unde un sejur de trei nopți la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, pornește de la 584 de lei per cameră. La polul opus, o cazare la 4 stele cu mic-dejun inclus ajunge la 1.682 de lei.

În Bușteni, tarifele variază între 782 de lei la o vilă de 3 stele fără masă și 1.387 de lei la un hotel de 4 stele cu mic-dejun. Turiștii care aleg Azuga vor plăti între 850 de lei (vilă de 3 stele cu mic-dejun) și 2.023 de lei (hotel de 4 stele cu mic-dejun).

Sinaia afișează prețuri ce pornesc de la 897 de lei la 3 stele fără masă și pot ajunge până la 3.161 de lei pentru un hotel de 5 stele cu mic-dejun inclus. În Poiana Brașov, cea mai mică ofertă este de 722 de lei la o vilă de 3 stele fără masă, în timp ce tariful maxim ajunge la 4.372 de lei la un hotel de 3 stele cu mic-dejun.

Stațiunile balneare au cele mai mici tarife de pornire

Segmentul balnear reprezintă o alternativă căutată pentru vacanța de toamnă, datorită existenței piscinelor interioare și a centrelor de relaxare. Băile Felix înregistrează cel mai mic tarif din întreaga ofertă națională: 544 de lei pentru trei nopți la un hotel de 3 stele fără masă. Tot în Băile Felix, pachetele la hotelurile de 4 stele cu mic-dejun ajung la 3.117 lei.

La Călimănești-Căciulata, prețurile pornesc de la 789 de lei la 3 stele cu mic-dejun și ajung la 2.543 de lei la 4 stele cu mic-dejun inclus. În Băile Herculane, o cazare de trei nopți la o vilă de 3 stele fără masă costă 581 de lei, iar la un hotel de 5 stele cu demipensiune, tariful este de 2.448 de lei. La Băile Olănești, opțiunile variază între 1.020 de lei (3 stele fără masă) și 2.226 de lei (4 stele cu mic-dejun).

Prețurile din Bucovina, Maramureș, Bran-Moieciu și de pe litoral

Pentru familiile care preferă turismul rural și tradițiile locale, zona Bran-Moieciu oferă cazări de la 925 de lei la o pensiune de 3 stele fără masă. La o vilă de 4 stele din Bran, un pachet cu demipensiune ajunge la 1.989 de lei.

În Maramureș, tarifele pornesc de la 657 de lei la Borșa (pensiune de 3 stele fără masă) și urcă la 2.380 de lei în Desești, la o vilă de 3 stele cu demipensiune. În Bucovina, la o pensiune de 4 stele din Vama, trei nopți de cazare fără masă costă 663 de lei, în timp ce la Voroneț, la un hotel de 4 stele cu demipensiune, prețul ajunge la 3.243 de lei.

Litoralul rămâne o opțiune atipică, dar accesibilă pentru toamnă. În Mamaia, un sejur de trei nopți la o vilă de 3 stele fără masă costă de la 566 de lei, iar la 4 stele cu mic-dejun, tariful este de 1.239 de lei. Punctul de atracție pe litoral în această perioadă îl constituie hotelurile dotate cu centre spa și piscine acoperite.