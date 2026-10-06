Reacția lui Siegfried Mureșan despre o declarație a lui Sorin Grindeanu în contextul în care Luca Niculescu a fost desemnat premier

Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat care nu a trecut testul votului în Parlament, a transmis marți, 6 octombrie, pe Facebook, un mesaj pentru președintele PSD

„Sorin Grindeanu spunea ieri că PSD nu are linii roșii și că vrea să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern. Astăzi, după desemnarea unui nou premier, același Sorin Grindeanu ne spune care sunt liniile roșii ale PSD în negocieri. Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta, ca la grădiniță”, a susținut Siegfried Mureșan, fost premier desemnat susținut de PNL.

El a atașat postării o captură de pe news.ro care titra astfel, cu referire la Grindeanu: „Ne dorim să fim parte a soluţiei, nu avem linii roşii, susţinem soluţii din care facem parte”. Doar că titlul dat de agenția de știri și preluat de Siegfried Mureșan a fost incomplet.

Aceasta este postarea lui Siegfried Mureșan de pe Facebook

De fapt, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului, Grindeanu a afirmat: „Încă o dată vă spun că ne dorim să fim parte a soluţiei. Nu avem liniile roşii pe care alţii le au. Sigur, susţinem soluţii din care facem parte”.

Mai precis, Grindeanu a spus că PSD nu are liniile roșii propuse de PNL, partid care a votat o rezoluție internă în care preciza că nu va mai face alianță cu PSD.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).