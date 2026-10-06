PNL și USR au atacat la CCR numirile la conducerea TVR și Radio România și contestă interimatul decis în Parlament

PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională cu privire la numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune, a anunțat marți deputata liberală Raluca Turcan.

„PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la numirea interimară la conducerea televiziunii publice. Am realizat acest demers pentru că numirea interimară realizată în Birourile permanente reunite încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale. Legea privind organizarea și funcționarea televiziunii și radioului public prevede ca aceste numiri interimare să poată să fie realizate în Birourile permanente reunite dacă plenurile reunite nu se pot convoca și reuni din lipsă de cvorum. Așadar, această procedură nu a fost îndeplinită, nu există niciun element care să arate că s-a intenționat convocarea plenurilor reunite și că nu s-a putut realiza lucrul acesta și că nu a fost cvorum. Ca atare, Birourile permanente reunite s-au substituit unui text de lege care vizează plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului', a declarat Raluca Turcan la Parlament, potrivit Agerpres.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat, la rândul său, că, `pentru a acoperi eventuala problemă legată de faptul că această Curte Constituțională n-ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a Birourilor permanente”, a înaintat și o acțiune în contencios administrativ.

„Am demarat această procedură, am depus plângere prealabilă, pentru că, din păcate, noi asistăm la o coaliție care iubește să încalce legea, pentru că despre asta este vorba. Și tot acest parcurs pe care îl fac cei de la AUR și de la PSD, dacă e să ne aducem aminte, a început în momentul în care au hotărât, intempestiv, ilegal și neconstituțional, să modifice structura Birourilor permanente. Pentru că ei, practic, au fugit de plenul reunit, pentru că în plen nu au majoritate. PSD-AUR nu are această majoritate, dar înainte să ajungă în Birourile permanente reunite pentru a lua această hotărâre, repet, ilegală, au reușit, tot în mod neconstituțional și ilegal, să schimbe componența Birourilor permanente, astfel încât să-și asigure această majoritate. Deci, suntem în fața unei fraudări a Constituției, în fața unei fraudări a legilor țării, făcută de PSD și AUR”, a afirmat Dimitriu.