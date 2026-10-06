Sorin Grindeanu, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu premier: „Nicușor Dan continuă experimentele politice”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 6 octombrie, după ședința Biroului Permanent Național, că social-democrații sunt nemulțumiți că președintele Nicușor Dan nu le-a oferit mandatul de premier.

„A avut loc o primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Trebuie să vă spun ceea ce cred că era evident. Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea, că președintele, în loc să ia decizia firească și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

„Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că, din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative. E o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost cel și cum este cel de aderare a României la OECD. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă”, a adăugat Grindeanu.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR. În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, un mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”, a mai spus președintele PSD.

Înainte ca Grindeanu să vorbească în conferința de presă, Libertatea a dezvăluit, pe baza stenogramelor din ședința internă a PSD, că una dintre variantele discutate a fost aceea ca PSD să susțină Guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă limitată, de exemplu 6 luni.

„S-a vorbit și despre această posibilitate, anume ca PSD să dea un vot condiționat Guvernului Niculescu pentru o perioadă limitată de timp, care poate fi de 6 luni, de exemplu”, au explicat sursele citate.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).