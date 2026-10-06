Sorin Grindeanu, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu premier: „Nicușor Dan continuă experimentele politice”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 6 octombrie, după ședința Biroului Permanent Național, că social-democrații sunt nemulțumiți că președintele Nicușor Dan nu le-a oferit mandatul de premier.
„A avut loc o primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Trebuie să vă spun ceea ce cred că era evident. Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea, că președintele, în loc să ia decizia firească și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.
„Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că, din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative. E o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum a fost cel și cum este cel de aderare a României la OECD. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă”, a adăugat Grindeanu.
„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR. În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, un mandat larg de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”, a mai spus președintele PSD.
Înainte ca Grindeanu să vorbească în conferința de presă, Libertatea a dezvăluit, pe baza stenogramelor din ședința internă a PSD, că una dintre variantele discutate a fost aceea ca PSD să susțină Guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă limitată, de exemplu 6 luni.
„S-a vorbit și despre această posibilitate, anume ca PSD să dea un vot condiționat Guvernului Niculescu pentru o perioadă limitată de timp, care poate fi de 6 luni, de exemplu”, au explicat sursele citate.
Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).
Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.