În vârstă de 33 de ani, Cosmina Scăunașu a visat mereu la o carieră în televiziune și iată că visul ei s-a împlinit. Tânăra a fost aleasă noua asistentă TV de la „Acces Direct”. Cosmina și-a dorit o schimbare în viața ei și a renunțat la job-ul pe care îl avea pentru a lucra în televiziune.

Tânăra a fost cea de-a treia canditată pentru postul de asistentă TV la „Acces Direct”, iar pentru ea a fost pentru prima dată când a pășit într-un platou de televiziune. Cosmina Scăunașu a lucrat la birou, pe postul de administrator al unei societăți.

”Uite că mi-am dorit să apar și în față. După ce am făcut munca de birou, am zis ce-ar fi să apar și la TV?! Și uite-mă aici. Am 33 de ani, sunt bucureșteancă, sunt zodia taur, am 1 metru 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită”, a povestit Cosmina Scăunașu despre ea.

Mesajul Mirelei Vaida pentru noua asistentă de la „Acces Direct”

Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut anunțul în direct. Cosmina Scăunașu este cea care va ocupa scaunul din platoul de la „Acces Direct”. Mirela Vaida a avut și un mesaj pentru noua ei colegă de platou.

„Am găsit asistenta. Am căutat-o de vreo două săptămâni și voi ați fost cei care ați ales-o. Asistenta noastră are un nume predestinat. Ea a și spus acest lucru. O cheamă Cosmina, ca pe fosta noastră asistentă, dar și Scăunașu, pentru că ea practic știe că numele este predestinat. Și dacă nu ai știut, sper să îți dăm o veste bună și să ne vedem cu bine la muncă, în fiecare zi”, a declarat Mirela Vaida în emisiune.

