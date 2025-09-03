Andi Moisescu pare să fie din nou pe piață! După 22 de ani alături de Olivia Steer, juratul de la „Românii au talent” a început să apară fără verighetă. Mai mult, de ceva vreme, nimeni nu a mai văzut-o pe Olivia în pozele de vacanță postate de Andi, deci, clar, ceva, ceva este acolo. N-au confirmat divorțul, dar zvonurile fierb. Cert este că îi leagă doi băieți superbi și o poveste de iubire de manual.
Mihai Bendeac a dat cu detoxul de pământ și s-a filmat beat prin București, după un afterparty marca Mona Segall. Actorul, mândru de „performanță”, le-a spus fanilor că are nevoie de trei zile de somn și i-a dat un avertisment mamei sale să nu-l sune. A fost nevoit să se trezească, căci mai aveau de filmat câteva ediții la „The Ticket”. Până la urmă, l-a salvat o perfuzie cu vitamine și a dus mahmureala la un alt nivel.
Gina Pistol și Smiley și-au pus weekend-ul „family mode” la Big Little Festival. După filmări pe bandă rulantă, de ambele părți, prezentatoarea de la „MasterChef” voia timp cu soțul ei, iar micuța Josephine, fan Smiley, să-și vadă idolul pe scenă. Fetele s-au bucurat și nu prea, căci la festival au cam trebuit să-l împartă pe Smiley cu fanii. Josephine a recuperat acasă, unde ea e cap de afiș: are scenă proprie și își cheamă părinții la concerte private.
Familia Năstase are un nou membru! Mihnea, fiul fostului premier, și Corina au devenit părinți de băiat chiar de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Micuțul, botezat Theodor Ioan, a luat nota 10 la naștere și a devenit cel de-al treilea nepot al lui Adrian Năstase, după Filip și Nicolas, cei doi băieți ai Biancăi și Andrei Năstase. Extrem de fericit, bunicul a dat vestea pe blog cu mândria unui politician care tocmai a câștigat alegerile.
Diana Șucu a ieșit la piață după roșii, gogoșari și flori, dar s-a întors cu nervii la pachet. N-a primit bon fiscal! Soția lui Dan Șucu, și ea femeie de afaceri, le-a bătut obrazul producătorilor locali din Piața Pucheni, Rahova, că ea dă facturi clienților, iar ei fac fraudă fiscală. Diferența cam e că ei vând ce cultivă, nu canapele de designer. Totuși, mesajul ei e clar și răspicat: taxe pentru toți, chiar și la tarabă.
