Costi Ioniță, colaborare inedită cu Vlăduța Lupău. Cum sună varianta reinventată a melodiei „Te iubesc oriunde ai fi”

„Te iubesc oriunde ai fi”, melodie cunoscută de zeci de ani în România, interpretată în trecut de Florinel, Ioana și Play AJ, revine acum în atenția publicului, fiind lansată de Costi Ioniță, Vlăduța Lupău și Adrian Șaguna sub numele „Oriunde ai fi”.

Costi Ioniță a reîmprospătat sound-ul piesei „Te iubesc oriunde ai fi” și i-a oferă o nouă direcție muzicală sub forma unui nou single, „Oriunde ai fi”, iar timbrul vocal inconfundabil al Vlăduței Lupău și energia lui Adrian Șaguna completează această combinație artistică.

„Nu negăm trecutul. Îl remixăm”, a scris Adrian Șaguna pe pagina lui de Instagram.

Cei trei artiști construiesc împreună o versiune care păstrează emoția melodiei originale, dar o prezintă într-o formă nouă, cu potențialul de a cuceri atât publicul care a crescut cu piesa, cât și generațiile tinere.

„Oriunde ai fi” mizează pe forța unui hit care a traversat timpul și continuă să trezească emoții. Noua versiune pune accent pe sentimentul de dor și intensitatea iubirii, într-o interpretare adaptată gusturilor publicului de astăzi, iar videoclipul transpune în imagini energia acestei colaborări și oferă lansării o estetică vizuală pe măsura întâlnirii celor trei artiști.