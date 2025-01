După divorțul de Elena, mama fetei lui, CRBL trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Olga Guțanu și este mai îndrăgostit ca niciodată. Mai mult, interpretul a ales să apeleze și la ajutorul medicilor esteticieni pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

„Am intrat așa, într-o revizie, cu schimbări, aflu informații interesante, studiez, e bine. Am trecut peste operația asta de blefaroplastie și e bine.”, a spus CRBL la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

CRBL a mărturisit că aceasta nu e singura intervenție estetică pe care și-a dorit-o și că mai are în plan și altele.

„Am început un tratament de micropigmentare. Eu voiam demult pus în cerebel să mă tatuez pe cap și am zis că dacă a apărut micropigmentarea, de ce m-aș tatua pe cap. Am început să studiez toată povestea asta și am avut o ședință deja. Am zburat până la Cluj să fac această intervenție. Am făcut prima etapă, mai am încă două.”, a mai spus CRBL la Știrile Antena Stars.

Cum se înțelege cu fosta soție

Recent, CRBL a recunoscut că totul este bine în viața lui, chiar dacă a trecut printr-un divorț. „Oficial fac bine (…). Eu nu am avut război a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi.”, a spus CRBL cu ceva vreme în urmă.

