De Dana Aramă,

Înainte ca Simona Gherghe să devină mămică pentru a doua oară, cea care a înlocuit-o la emisiunea Acces Direct a fost Cristina Cioran.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro, Cristina Cioran a explicat cum a ajuns să îi ia locul Simonei Gherghe.

„Nu m-am gândit la proiectul ăsta. Dar ştii când m-am gândit? Când ştiam că urmează să nască şi mă întrebam cine o va înlocui. La sarcina anterioară, venise Mirela Vaida în locul ei, dar de data asta se nimeriseră să fie amândouă însărcinate în acelaşi timp. Acum, Simona a plecat pe 16 martie în concediul de maternitate, iar eu cu două săptămâni în urmă eram plecată într-o vacanţă în Italia şi mă uitam întâmplător la TV, la o emisiune similară făcută de italieni. Şi nu ştiu de ce am făcut o legătură între Barbara, care prezenta emisiunea aia, şi Simona şi m-am văzut şi pe mine în formula asta. Două zile mai târziu, am fost sunată că am luat proba pentru Acces Direct”, a declarat Cristina Cioran.

Vedeta a dezvăluit și ce i-a spus Simona Gherghe.

„Acum, dacă s-ar fi luat de fiecare dată când am pus mâna pe o burtică de gravidă… Dar Simona mi-a spus că cine s-a aşezat pe scaunul ei a rămas însărcinată. Acum, cum o vrea Dumnezeu! Am auzit-o pe Rodica Popescu-Bitănescu spunând, cu durere în suflet, o chestie foarte adevărată: „Când am văzut că nu se întâmplă, am închis subiectul!””, a dezvăluit Cristina Cioran.

