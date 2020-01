De Livia Lixandru,

Vedeta a avut un schimb de replici cu Andi, fosta ispită masculină de la ‘Insula iubirii’. Cristina Șișcanu a dezvăluit că adversarul ei, Andi, de la Survivor i-a făcut o propunere care i s-a părut total deplasată.

Soția lui Mădălin Ionescu știa câteva detalii din trecutul lui Andi și a fost foarte deranjată când acesta i-a spus în mod ironic dacă vrea să o bage și pe ea la show-uri matrimoniale. De aici a izbucnit scandalul la Survivor între Cristina Șișcanu și Andi.

„A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată.

Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis ‘poftim educație’. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii’, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Mădălin îi ia apărarea Cristinei Șișcanu

Mădălin Ionescu a intervenit și i-a luat apărarea soției sale pentru ieșirile nervoase care au produs atâta agitație.

„Cred că ea se aştepta, aşa cum au făcut-o mai mulţi faimoşi, că elementele sportivenu vor fi predominante. Sigur se aştepta ca problemele cu mâncarea să fie extreme de serioase, dificile să fie şi acomodarea cu condiţiile precare de igienă, absenţa unui spaţiu pentru dormit, procurarea hranei. Şi pentru asta cred că era pregătită. Cristina este o fire extrem de dârză. Extrem de rezistentă. Este o femeie cu un simţ al deminităţii ieşit din comun.

Este altruistă. Are un suflet foarte bun şi cei care o cunosc ştiu exact ce spun. Din punctul meu de vedere a făcut faţă cu brio acestei provocări.

Nu ştiu câţi din cei care o critic acum, ar putea trăi cu 100 de grame de orez pe zi, să locuiască în acele condiţii foarte dificile şi să mai facă faţă şi unei competiţii cu nişte oameni care şi-au dedicat viaţa sportului şi să mai fie şi lucizi, calmi şi tăcuţi, atenţi cu toată lumea.

Ştiu lucruri pe care le-a făcut Cristina, pentru că le-a şi menţionat oarecum în momentul eliminării cumva supărată de situaţia prin care trece. Eu sunt foarte, foarte mândru de ea.

S-a dovedit a fi cu adevărat un supravieţuitor. Calităţile ei extraordinare de om care întotdeauna a făcut ceva pentru semenii ei i-au ieşit în evidenţă şi de această dată.

Ştiu exact ce a făcut şi m-a surprins extraordinar de mult pentru că eu aveam senzaţia că este mult mai sensibilă. Mă refer la faimoşi, toţi, au trecut prin situaţii limită. Merită felicitări!’, a spus Mădălin Ionescu, potrivit Viva!

