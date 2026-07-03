Meciul va fi ultimul programat pe terenul 3 din cadrul prestigiosului All England Club. Meciul Sorana Cîrstea – Linda Noskova, din turul al treilea de la Wimbledon, va fi transmis în direct la TV pe Eurosport 1.

Românca a avut un parcurs fără greșeală în primele două tururi, învingându-le categoric pe Sara Bejlek (6-1, 7-6) și Kimberly Birrell (6-3, 6-4). De cealaltă parte, cehoaica Linda Noskova a trecut de Ella Seidel și Camila Osorio.

Organizatorii turneului au stabilit programul zilei de sâmbătă. Duelul dintre Cîrstea și Noskova va fi cel de-al treilea pe terenul 3, după partidele Alex De Minaur – Zachary Svajda și Jasmine Paolini – Maria Sakkari. Meciurile vor începe la ora 13.00, iar confruntarea Soranei este estimată să înceapă după ora 17.00.

„Am spus așa, ca o glumă, că aș vrea să încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu o jucătoare, însă se întâmplă. Ne cunoaștem destul de bine, nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte”, a declarat Sorana Cîrstea despre întâlnirea cu Noskova, citată de gsp.

Sportiva a mai adăugat: „O jucătoare puternică, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere, însă, în același timp, am câștigat chiar trei meciuri anul acesta împotriva ei și cred că pot să fac un meci bun. Contează foarte mult ce am eu de făcut și să îmi țin jocul”.

În cazul unui succes, Cîrstea se va califica în optimile de finală, unde o va înfrunta pe învingătoarea duelului dintre Amanda Anisimova și Madison Keys.