AnimaWings prelungește suspendarea temporară a zborurilor după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență

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În contextul deciziei Tribunalului București de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie privind intrarea în insolvență, AnimaWings a prelungit suspendarea temporară a zborurilor până pe 15 noiembrie 2026, inclusiv, au anunțat, joi, reprezentanții companiei.
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„În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv”, au declarat reprezentanții operatorului aerian, la solicitarea Agerpres.
Conform acestora, prioritatea companiei este gestionarea situației pasagerilor afectați și identificarea soluțiilor pentru stabilizarea și reluarea activității.
Tribunalul București a respins miercuri, 14 octombrie 2026, cererea companiei aeriene AnimaWings de intrare în insolvență. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.
Hotărârea instanței invocă articolul 67, alineatul 2, din Legea 85/2014, și dispune, totodată, disjungerea cererilor formulate de mai mulți creditori, printre care Uplift Airport Services SRL, Banca Transilvania SA, RA Aeroportul Oradea și ROMATSA SA.
„În baza art. 67 alin. 2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenţei”, se arată în decizia tribunalului.
Aceste solicitări vor fi analizate separat pe 11 noiembrie 2026. Instanța a solicitat creditorilor și debitorului să achite taxa de timbru de 200 de lei, cu avertismentul că neplata duce la anularea cererii.
Cererea de intrare în insolvență a fost depusă de AnimaWings la finalul lunii septembrie 2026, cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă.