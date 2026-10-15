Wizz Air își mută temporar zborurile de la Timișoara la Arad în noiembrie 2026

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Compania aeriană Wizz Air își va reloca temporar toate operațiunile de la Timișoara pe Aeroportul Internațional Arad în perioada 2-22 noiembrie 2026. Decizia vine ca urmare a lucrărilor de modernizare planificate la Aeroportul Internațional Timișoara.
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Wizz Air este singurul operator care va menține conectivitatea internațională a Timișoarei și a regiunii pe durata celor trei săptămâni de închidere.
„Zborurile Wizz Air către și dinspre Timișoara vor fi operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad, în perioada 2-22 noiembrie 2026”, se arată într-un comunicat al Wizz Air.
Compania aeriană își propune „să asigure în continuare accesul pasagerilor la destinații populare, motiv pentru care a depus toate eforturile necesare pentru a facilita această relocare temporară”.
Sistemul de rezervări a fost actualizat pentru a reflecta rutele operate temporar de pe Aeroportul Internațional Arad. De asemenea, pasagerii ale căror zboruri sunt afectate au fost deja informați și au primit un program de zbor alternativ.
„Pasagerii care au rezervat direct prin Wizz Air sunt sfătuiți să își verifice e-mailul și să confirme modificările aduse planurilor de călătorie, pentru a se asigura că rezervarea lor este actualizată. Cei care au rezervat prin intermediul unei agenții de turism, inclusiv al unei agenții online, trebuie să contacteze furnizorul respectiv pentru mai multe detalii”, potrivit sursei citate.
Wizz Air mai precizează că există și câteva excepții de la acest aranjament: „În data de 2 noiembrie, zborurile către Dortmund și Memmingen / München Vest vor decola de la Timișoara, dar vor ateriza la Arad. În data de 22 noiembrie, zborurile dinspre Roma Fiumicino și Bari vor ateriza la Timișoara, în timp ce toate celelalte zboruri Wizz Air din ziua respectivă vor fi operate integral de pe Aeroportul Internațional Arad”.