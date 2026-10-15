„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie

Cu brațul unui excavator înfipt adânc în pântecele clădirii și mormane de moloz pe trotuar, viața își vede mai departe de drum în blocul din Rahova sfâșiat de explozie.

La parter, pe partea opusa exploziei, printre crăpături și pulbere de tencuială, s-a deschis deja o frizerie. Contrastul e izbitor: în timp ce foarfecele tund de zor la vitrină, afară câțiva oameni încă scormonesc prin dărâmături după acte rătăcite. Resemnarea s-a așezat treptat peste toți, măsurată în doleanțe inegale - un vecin e nemulțumit că nu i-au fost înlocuite complet termopanele, în vreme ce altul nu a mai apucat nici măcar să calce în propria locuință.

Locuitorii, nemulțumiți de stadiul lucrărilor, vor să protesteze

Între etaje, locatarii sunt împărțiți în două tabere ireconciliabile. Unii încă mai au încredere în rezistența pereților și se agață de mitul blocurilor trainice: „sunt făcute după ’77, sunt bine construite”.

Alții sunt convinși că structura de rezistență e iremediabil compromisă și privesc totul cu un sarcasm amar: „Vom pune chirpici în fisuri și mergem mai departe!”. Nici măcar evaluările tehnice nu au reușit să alunge îndoielile. „Au venit de la Facultatea de Construcții, profesor cu studenții, și au verificat pereții. Doar Dumnezeu știe!”, spune resemnată o femeie care încă trăiește în imobil.

Sâmbătă se împlinește exact un an de la momentul deflagrației, iar oamenii plănuiesc să se adune în fața scării pentru un mic protest, încercând să atragă din nou atenția asupra unui șantier fără sfârșit.

Din ușa frizeriei de la parter, o doamnă care a locuit chiar în zona spulberată privește nepăsătoare utilajele grele care zguduie asfaltul. Întrebată cum poate sta acolo, răspunde scurt, cu o lehamite rece: „Ce se poate întâmpla mai mult?!”.

Cum se vor desfușura lucrările de demolare și consolidare

Lucrările de punere în siguranță la blocul din Rahova, grav afectat de explozia din octombrie 2025, au început oficial pe 22 septembrie 2026, conform unui anunț făcut de Primăria Capitalei. Constructorul a finalizat organizarea de șantier, iar echipamentele și materialele necesare sunt deja la fața locului.

Prima etapă a intervenției a început prin montarea a 480 de stâlpi de susținere, cunoscuți drept „popi”. În acest timp, au fost aduse și o macara, alături de un utilaj de mari dimensiuni, destinat demolării controlate a etajelor superioare ale imobilului.

Apartamentele situate deasupra etajului 5, cel mai afectat de explozie, vor fi demolate complet. Locatarii vor avea posibilitatea de a-și recupera unele bunuri de valoare din moloz, în condiții controlate.

Pentru celelalte etaje, locatarii vor intra etapizat în apartamente, sub stricta supraveghere a echipelor specializate și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), pentru a-și recupera documente, haine sau alte obiecte mici. Mobilierul sau alte bunuri voluminoase nu vor putea fi recuperate.

20 de persoane au fost rănite, iar trei au murit ca urmare a deflagrației

Explozia devastatoare din 17 octombrie 2025 a avut consecințe tragice: patru persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite. Blocul afectat, precum și imobilele vecine au suferit pagube semnificative, iar locatarii au fost evacuați de urgență. După aproape un an de la incident, lucrările de reconstrucție și punere în siguranță marchează un pas important spre normalitate pentru comunitatea locală.