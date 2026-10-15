Palatul Telefoanelor din București, scos la vânzare prin licitație: Cât cere proprietarul

Palatul Telefoanelor, una dintre clădirile emblematice din București, a fost scos la vânzare de către operatorul de telecomunicații Orange România. Prețul de pornire pentru această proprietate este de 25.870.000 de euro.

Palatul Telefoanelor, scos la vânzare prin licitație cu ofertă în plic închis

Ansamblul imobiliar scos la vânzare include un teren total de 2.252 mp, împărțit în două imobile.

Primul corp se află pe Calea Victoriei nr. 35 și cuprinde terenul intravilan în suprafață de 1.953 de metri pătrați și celebra construcție cu un regim de înălțime de 2S+P+M+11E, care are o suprafață construită desfășurată de 11.764 de metri pătrați. Cel de-al doilea imobil este reprezentat de un teren adiacent în suprafață de 299 de metri pătrați, situat pe strada Matei Millo, integrat în ansamblul monumentului istoric.

Amplasarea imobilului în zona zero a Bucureștiului oferă o vizibilitate ridicată și un acces facil către principalele puncte de interes administrative, culturale, comerciale și turistice. În imediata vecinătate a proprietății se află instituții de prestigiu, hoteluri de top, teatre și spații culturale.

Metoda de vânzare aleasă pentru această tranzacție de amploare este licitația cu ofertă în plic închis.

O clădire emblematică din Capitală

„Orange Romania S.A. oferă spre vânzare proprietatea Palatul Telefoanelor, una dintre clădirile emblematice din municipiul Bucuresti, având o valoare istorică, arhitecturală și simbolică ridicată”, se arată într-un comunicat al companiei.

Restaurările realizate până în prezent au păstrat identitatea istorică a clădirii.

Potrivit Orange, clădirea beneficiază de dotări și finisaje moderne, cu excepția parterului, unde finisajele au fost refăcute în stilul original, specific arhitecturii Art Nouveau/Art Deco, pentru a conserva caracterul istoric și valoarea arhitecturală a imobilului.

Primul zgârie-nori din România și prima construcție înaltă realizată pe structură metalică

Clădirea a fost construită între 1931 și 1933, fiind inaugurată definitiv în 1934. Cu o înălțime de 52,5 metri, clădirea devenea primul zgârie-nori din România și prima construcție înaltă realizată pe structură metalică, un simbol al modernității și al progresului tehnologic. Până în anii ’50, avea să rămână și cea mai înaltă clădire din București.

Clădirea a fost proiectată de arhitectul american Louis Seabury Weeks, sub coordonarea arhitectului Edmond van Saanen Algi, una dintre figurile importante ale arhitecturii românești interbelice.

De-a lungul deceniilor, Palatul Telefoanelor a traversat unele dintre cele mai dificile momente din istoria Capitalei. A fost afectat de bombardamentele din 1944 și a rezistat marilor cutremure din 1940, 1977, 1986 și 1990.