Mara Bănică e însărcinată pentru a doua oară și curând a dezvăluit sexul bebelușului. Fosta vedetă de la Antena 1 va avea o fetiță. Conform planificării făcute de un medicul ei, Mara Bănică ar trebui să nască la începutul anului următor. Până atunci, vedeta petrece foarte mult timp în casă.

Se teme să nu se infecteze din nou cu COVID-19 și iese foarte rar afară, doar la magazin. În aceste condiții, Mara Bănică dezvăluie că nu se simte tocmai bine, că a făcut o depresie. „Plâng trei-patru ore pe zi. Eu nu am voie să iau pastile deloc. Așa am ajuns la psiholog, fac terapie online! Eu eram psihic ca un tanc! Nu mă așteptam să pățesc asta, să fac depresie.

„Nu vreau să risc nimic, nu mai am putere”

Bărbată-miu e plecat din țară, iar faptul că stau închisă în casă mă omoară psihic. Astea două luni care au mai rămas trec cel mai greu. Duminică e ziua mea. Eu, în anii trecuți, dădeam petreceri cu o mie de persoane! Acum stau închisă în casă, nu mă mai deplasez decât până la magazin. Sunt vaccinată, dar îmi este frica să ies. Sunt gravidă și nu vreau să mă îmbolnăvesc. Am avut și Covid anul trecut. Nu vreau însă să risc nimic, nu mai am putere. Am 80 de kilograme și cred că o să mai iau 10 kilograme! Sunt cât un tanc!”, a declarat Mara Bănică, pentru click.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

A crezut că e însărcinată cu gemeni

Mara Bănică este deja mama unui băiat, a lui Dima, dintr-o altă relație. Inițial, vedeta a crezut că va avea gemeni, însă medicul i-a spus în urma unui control amănunțit că va fi mamă de fetiță. „Eu m-am văzut întotdeauna mamă de băiat. Inițial am avut doi saci gestaționali, știam că am gemeni. La vreo două săptămâni sau trei, medicul ne-a spus că unul dintre saci este gol, fără embrion.

Abia ce ne obișnuisem cu ideea de doi! Au mai trecut vreo alte două săptămâni până când am aflat că este fetiță. Eu mă bucur mult, am pereche. Și Dima, fiul meu cel mare, se bucură, pentru că îi rămâne doar lui PlayStationul! În ceea ce mă privește, abia o aștept! Cred și sper că îi voi fi prietenă, nu doar mamă”, a declarat Mara Bănică acum câteva săptămâni pentru Cancan.

Citeşte şi:

Mesajul Vicăi Blochina pentru soția lui Victor Pițurcă, după ce i-a fost amantă antrenorului 16 ani: „Mi-aș cere scuze acum”

Dan Capatos lipsește din emisiunea sa de la TV. Cine i-a luat locul la Antena Stars

Ce mesaje a găsit soțul Laurei Cosoi în telefonul acesteia. Actrița s-a dat de gol. „Știe cam pe unde ne încadrăm”

PARTENERI - GSP.RO Răspunsul lui Codrin Ștefănescu, întrebat dacă Anamaria Prodan l-a părăsit pentru Reghecampf

Playtech.ro Femeia cu care Petrică Mâțu Stoian voia să plece în VACANȚĂ. Tot ea rupe tăcerea despre Niculina Stoican

Observatornews.ro Mihaela, o studentă la Medicină de 21 de ani, a murit cu zile din cauza unui abces, în Galați. Mărturia sfâșietoare a mamei

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2021. Balanțele își văd blocate sau amânate cele mai importante planuri cu cei dragi

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Josnic. Gimnasta uriaşă a ţării a fost batjocorită pe baza etniei în plină stradă şi atacată cu un spray iritant lacrimogen. Ce a putut face agresorul

PUBLICITATE Dana Rogoz & Ada Galeș: voci pentru schimbare