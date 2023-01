Adrian Enache a fost considerat mereu un cuceritor al scenei, însă acest lucru nu a fost o presiune pentru femeia de lângă el, după cum spune chiar ea.

„Nu, deloc! Mie îmi face plăcere, el este cuceritor, a fost cuceritor. Important este că ne înțelegem meseriile unul celuilalt, că suntem oarecum din același domeniu.

Și eu sunt foarte mândră de realizările lui, așa cum și el este mândru de realizările mele. Noi ne mulțumim foarte des și cred că ăsta este un secret al unui cuplu, să știi să îi mulțumești celuilalt de fiecare dată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Se poate mulțumi pentru orice, pentru o surpriză de micul dejun, pentru o vacanță frumoasă, poți să mulțumești pentru o viață ca o vacanță. Sună bine! Mi-am adus aminte că el mi-a zis «o să îți ofer o viață ca o vacanță!», așa este! A fost promisiunea lui”, a spus Iuliana Marciuc pentru Cancan.

Fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc, actor în „Wednesday”

Recomandări INTERVIU. Cum s-a luptat o femeie căreia i s-a dat „o palmă peste fund” pe stradă și nu s-a lăsat până când cel care a lovit-o n-a fost condamnat

David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, a apărut în serialul-fenomen „Wednesday”. La 17 ani, tânărul a reușit să obțină un rol în producția regizată de Tim Burton.

George Burcea și Victor Dorobanțu nu sunt singurii români care au jucat în serialul de pe Netflix, „Wednesday”.

Andrei Duban a apărut pentru câteva momente în superproducația regizată de Tim Burton, dar și David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, a făcut parte din distribuție.

„Am fost selectat în urma unui casting la care am participat. Am făcut figurație, deci nu am avut replici deloc. Obositor, dar a fost o experiență frumoasă”, a povestit David, potrivit national.ro. Tânărul își dorește să devină regizor și se pregătește intens pentru această meserie.

Iuliana Marciuc s-a îngrozit atunci când și-a văzut copilul mort și înghețat într-un film. În pelicula „-34 de grade” din seria „2+2 Fac cât vreau eu”, David Enache a trecut prin mai multe stări.

Iuliana Marciuc și Adrian Enache și-au văzut băiatul beat, cum fuma, îndrăgostit și într-o ladă frigorifică. „Aceste scurte metraje au fost realizate pe grupe de vârstă și nivel de pregătire.

Copiii au făcut și scenariul, iar unii dintre ei au filmat. În grupa lui David a filmat Carina Grigoraș, o amică de-a lui. A jucat și prietenul de vacanță al fiului meu, David Mușat. Copiii au fost producători, scenariști, regizori, au dat casting… David a obținut acest rol la casting, rolul unui nebun, zice el”, a declarat Iuliana Marciuc, pentru viva.ro.

GSP.RO Pique a ironizat-o pe Shakira în direct, după ce cântăreața n-a avut milă de el și Clara Chia

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin vrea să DEMISIONEZE. Cine va fi următorul președinte al Rusiei. Plan secret la Kremlin

Viva.ro Andra a fost internată în secret, la spital. Anunțul făcut acum de Cătălin Măruță despre soția lui: 'Lumea nu știa ce se întâmplă'

Observatornews.ro Jurnalul video ținut de Iulian în spital, mort la 25 de ani după 3 diagnostice greșite. "S-ar putea să îmi dea drumul acasă, ce să vezi"

Știrileprotv.ro Cine este „Mama Rusie” a lui Putin. Femeia de succes a Kremlinului care deportează copiii ucraineni

FANATIK.RO Horoscopul runelor pentru săptămâna 16-22 ianuarie 2023. Mihai Voropchievici, veste extraordinară pentru Tauri!

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2023. Peștii ar fi bine să folosească dinamica pozitivă a acestei zile ca să-și orienteze gândurile și către alte chestiuni

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face genetice neinvazive, cu rezultat rapid