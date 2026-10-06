Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. A părăsit România alături de fiicele sale: „Nu mai alerg după cantitate, ci după calitate”

Andreea Antonescu a început un nou capitol al vieții sale în Statele Unite, la aproape un an de când s-a mutat din România. Artista continuă să cânte și să participe la evenimente peste Ocean, însă spune că maturitatea a făcut-o să fie mai atentă la proiectele pe care le acceptă și la timpul pe care îl petrece alături de cele două fiice ale sale.

La aproape un an de când s-a mutat din România, Andreea Antonescu își continuă activitatea muzicală în Statele Unite. Artista participă la evenimente și proiecte peste Ocean, însă spune că nu mai privește cariera din aceeași perspectivă ca în primii ani petrecuți în lumina reflectoarelor.

La 44 de ani, Andreea Antonescu spune că a ajuns să pună mai mult preț pe liniște, familie și echilibru. Artista recunoaște că experiențele prin care a trecut au schimbat-o și că nu mai simte aceeași nevoie de a demonstra ceva.

„La 44 de ani, mă definesc credința, cele două fiice ale mele”

Întrebată cum se vede astăzi, după aproape trei decenii în atenția publicului, Andreea Antonescu spune că a ajuns într-un punct în care succesul nu mai este singurul criteriu după care își măsoară împlinirea.

„Astăzi sunt, înainte de toate, un om care și-a găsit liniștea. Cred că, atunci când începi foarte devreme o carieră, ai tendința să te definești prin succes, prin aplauze, prin ceea ce văd ceilalți. Cu timpul, înțelegi că adevărata împlinire vine din cine ești atunci când se sting reflectoarele. La aproape 44 de ani, mă definesc credința, cele două fiice ale mele și dorința de a evolua în fiecare zi. Sunt aceeași Andreea care iubește scena, dar sunt și femeia care știe că succesul nu înseamnă doar carieră, ci și echilibru, sănătate, familie și pace sufletească.

Am trecut prin multe etape, unele foarte frumoase, altele foarte grele, însă nu aș schimba nimic. Toate m-au construit. Astăzi sunt mai puțin preocupată să demonstrez ceva și mult mai preocupată să trăiesc autentic. Cred că asta este cea mai frumoasă libertate pe care o poți câștiga odată cu maturitatea”, a declarat Andreea Antonescu pentru viva.ro.

Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA

Andreea Antonescu spune că nu a renunțat la muzică după mutarea peste Ocean. Artista participă la evenimente și proiecte în Statele Unite și continuă să păstreze legătura cu publicul din România. Mesajele primite de la fanii care îi spun că le este dor de ea și că o așteaptă din nou pe scenă în România au emoționat-o, după cum mărturisește chiar ea.

„Mă emoționează de fiecare dată când citesc mesajele oamenilor care îmi spun că le este dor de mine sau că mă așteaptă din nou pe scenă în România. Înseamnă enorm pentru mine, deoarece îmi confirmă faptul că legătura pe care am construit-o în toți acești ani este una reală și sinceră. Da, continui să cânt și în Statele Unite, particip la evenimente și proiecte, însă România va avea întotdeauna un loc special în sufletul meu. Acolo este publicul alături de care am crescut și care m-a văzut în toate etapele vieții mele. Încerc să găsesc un echilibru între carieră și rolul de mamă, iar asta înseamnă uneori să aleg cu foarte mare grijă proiectele în care mă implic. Nu mai alerg după cantitate, ci după calitate și după acele momente care chiar mă reprezintă”.

Artista pune familia pe primul loc

Pe lângă activitatea profesională, Andreea Antonescu vorbește despre importanța timpului petrecut cu cele două fiice ale sale. Artista spune că rolul de mamă a devenit un criteriu important atunci când decide în ce proiecte se implică.

Mutarea în Statele Unite nu a însemnat, pentru ea, renunțarea la carieră, ci găsirea unui echilibru între viața de familie și activitatea artistică. Dacă în trecut ritmul profesional era unul intens, acum Andreea spune că preferă să aleagă proiectele care au sens pentru ea și care se potrivesc cu etapa actuală a vieții sale.