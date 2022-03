Emil Rengle continuă cu cariera lui de dansator și coregraf, dar vrea neapărat să dea lovitura și în mediul online. Vrea să posteze mai mult pe Instagram, pe TikTok, chiar să lanseze și un proiect online de gătit. La „Survivor România” 2022 a dus dorul diverselor preparate, iar de când s-a întors de acolo s-a îngrășat aproximativ 4 kilograme.

„Voi lansa o serie de class-uri private la care lucram încă dinainte de a intra în competiţie. Îmi place mult zona de food şi mă gândesc să fac un proiect în on-line pe această zonă. Mi-am propus să scot mai mult content în zona de on-line care va include atât coregrafii, dar şi content muzical.”, a explicat el.

Întrebat cu ce prietenii rămâne după competiția din Republica Dominicană, Emil Rengle a dat de înțeles că nu a reușit să stabilească conexiuni puternice acolo. Se înțelegea bine cu Laura Giurcanu și cu TJ Miles, dar ei l-au anunțat în final că au rupt prietenia. I-au spus că e un om fals.

„”Pri­etenii” mei m-au trimis într-un mod mai puţin elegant spre casă, deci nu ştiu dacă mi-am făcut prieteni sau nu. M-a luat prin surprindere atacul dinaintea eliminării şi m-am simţit vândut ca ei să îşi poată continua jocul prin noi alianţe. Îmi respect fiecare coleg cu care am suferit cot la cot şi cu care am trăit experienţe pe care nu am să le mai trăiesc cu nimeni, niciodată, indiferent de cum va arăta viitorul nostru. Pe insulă acolo eşti rupt de realitate şi efectiv ai senzaţia că se creează realitatea Survivor.”, a explicat el pentru Click.

Emil Rengle va mai dansa sau nu pe tocuri?

De ani de zile Emil Rengle surprinde cu dansul lui pe tocuri. Și la „Românii au talent”, când a câștigat, a impresionat. Acum, la „Survivor”, a declarat că renunță la acest stil. Nu s-a râzgândit, însă pentru moment asta nu-l mai reprezintă.

„Eu îmi iau evoluţia ca şi om în serios. Dansul pe tocuri mi-a oferit poate cele mai frumoase experienţe din viaţă, însă acum mă aflu pe un tărâm nou, pe care vreau să îl explorez la maximum. Cel puţin pentru acum, viaţa mea nu este despre dansul pe tocuri, ci despre a continua să mă descopăr pe mine dintr-un alt unghi. Ca şi performer voi explora diferite valenţe ale personalităţii mele artistice.”, a încheiat dansatorul.

