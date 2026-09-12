Cum a ajuns Mihai Ghiță prezentator TV: „A fost lecția vieții mele”

Mihai Ghiță a vorbit recent despre începuturile sale în televiziune, experiențele care i-au schimbat perspectiva asupra jurnalismului și despre momentul care a dus la nașterea emisiunii „Asta-i România”, pe care o prezintă la Kanal D de 15 ani.

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” de pe canalul de YouTube WOWnews, îndrăgitul prezentator și-a amintit că avea doar 19 ani când s-a angajat la o televiziune de știri.

În anul 2007 el și-a făcut „rodajul” pe teren relatând despre inundațiile devastatoare care afectaseră numeroase comunități. O întâlnire aparent întâmplătoare avea însă să-i schimbe modul în care privea profesia de jurnalist și să-l facă să înțeleagă că, dincolo de o știre, există întotdeauna o poveste.

O femeie îl aborda constant pentru a-i vorbi despre fiica sa, care avea probleme de mobilitate și nevoie de ajutor. Povestea de viață a femeii l-a determinat pe tânărul jurnalist să meargă să vadă situația fetei. A descoperit o fată cu probleme de mobilitate, care trăia în condiții dificile. Emoționat de starea tinerei, Mihai Ghiță a discutat cu superiorul său de la acea vreme, iar cei doi au convenit ca fata să fie adusă în cadrul unui eveniment, în speranța că astfel se va găsi o soluție pentru ea.

Ceea ce s-a întâmplat la gala din seara evenimentului avea să-l marcheze profund pe Mihai. „A venit seara respectivă, am adus-o pe mamă, am adus fata și, din public, ca să vezi ce înseamnă destinul și forța Lui Dumnezeu, s-a ridicat un neurolog și a zis: «Eu știu ce are fata aceasta! Să vină la București». Am adus-o la București și avea nevoie doar de o simplă pastilă, îi lipsea un component chimic în tot corpul”, a povestit vedeta Kanal D.

Fără să știe atunci, Mihai Ghiță trăia ceea ce avea să devină, în timp, inspirația pentru realizarea emisiunii „Asta-i România”. „Să vezi un om care a stat toată viața lui în scaun cu rotile cum se ridică, asta a fost lecția vieții mele și de atunci mi-am dorit să fac ce fac acum, «Asta-i România», pentru că este ideea mea cumva”, a dezvăluit prezentatorul.

Experiența l-a făcut să privească altfel jurnalismul și să înțeleagă faptul că oamenii și poveștile lor pot sta în centrul unei știri. Ulterior, Mihai Ghiță a decis să facă o schimbare importantă în carieră.

„Mi-am dat demisia din televiziunea în care lucram la momentul respectiv și m-am angajat la Kanal D, unde simt că lucrez de o viață. Sunt de 19 ani aici... În cei patru ani în care am făcut știri, până să mă apuc de emisiune, am descoperit ceva ce știau oamenii aceștia de aici: știrile încep de la oameni! Realizând materiale cu oameni obișnuiți am simțit cu adevărat că am o putere ca jurnalist și că îmi place ceea ce fac”, a mărturisit Mihai Ghiță.

În cei 15 ani de când prezintă „Asta-i România”, jurnalistul a întâlnit oameni și situații care i-au oferit numeroase lecții de viață. Experiențele acumulate l-au învățat să privească dincolo de aparențe și să descopere ceva valoros chiar și în întâlnirile dificile.

Alături de echipa sa, Mihai Ghiță aduce mai aproape de telespectatori realitatea vieții de zi cu zi a românilor, cu bune și cu mai puțin bune, semnalează realități sociale îngrijorătoare și, în același timp, aduce în lumina reflectoarelor frumusețea oamenilor şi a locurilor.