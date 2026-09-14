Ruxandra Luca, vedetă cunoscută datorită emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani”, de la Antena 1, acolo unde este colaboratoare, a avut parte recent de o întâmplare neplăcută.

După ce s-a urcat în mașină și a plecat de acasă, Ruxandra Luca a vrut să intre pe o stradă unde era coadă, însă un șofer care nu a dorit să o lase să se bage a înjurat-o, chiar dacă inițial ea avea loc.

„Ieșeam de pe străduța pe care locuiesc, coadă mare de mașini pe drumul principal, aștept nițel, coada se pune în mișcare. Bărbatul din mașina care m-ar fi putut lăsa să trec era cu ochii în telefon. Mașinile pornesc, el tot cu ochii în telefon. Așa că am spațiu suficient să ies și eu de pe străduță și să mă alătur celorlalți din coadă.

Când fix să intru, bărbatul ridică ochii din telefon, moment în care îi mulțumesc cu un semn din mână și zic și pe gură «Mulțumesc», să vadă omul acolo recunoștința. La care el așa accelerează încât recuperează imediat toată distanța pierdută din propria neatenție, iar pe mine mă lasă cu jumătate de fund pe contrasens.

Apoi mă privește fix și-mi zice: «Du-te, mă, în ... mea»! Un om la vreo 60 de ani... Am rămas efectiv fără reacție! Stăteam acolo, în mijlocul drumului, și mă gândeam: «Doamne, când ne-am dezumanizat așa? De ce?». Mașina din spate a oprit imediat și mi-a făcut semn să trec, am mulțumit și m-am dus după bărbatul nervos.

Și am început să mă gândesc, că altceva de făcut nu aveam oricum. Pe lângă faptul că sunt femeie, sunt om, ca el. Nu i-am greșit cu nimic, nu i-am vorbit urât, nu i-am băgat mâna în portofel, nu i-am luat rândul la pâine... Coada de mașini mai mult stătea decât să înainteze, deci nici măcar mare avânt în trafic nu i-aș fi luat.

Acum nu-s nici eu străină de reacții negative, critici, jigniri, aruncat cu roșii la greu... Le-am pățit pe toate, mai ales online, dar chiar așa? Poate îmi spuneți voi ce îți poate aduce la schimb o astfel de atitudine. Și cât de singur, trist, rănit să fii, ca să ajungi așa?”, a scris Ruxandra Luca pe pagina ei de Facebook.

Postarea ei s-a viralizat rapid și a adunat în scurt timp aproape 100 de comentarii și peste 700 de reacții din partea internauților.

„Unul dintre motivele pentru care cei din diaspora nu se mai întorc acasă”, „Lume multă, oameni din ce în ce mai puțini”, „Este doar multă răutate, căreia degeaba încearcă unii sau alții să-i găsească scuze. Că traume, că viața grea... Oameni plini de ură și etern nemulțumiți, plini de sine și lipsiți de educație și de bun-simț” și „Oameni frustrați. Zero calm, zero bunăvoință” au fost doar câteva dintre comentariile pe care i le-au lăsat fanii în dreptul postării.