Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni că desfășurarea exercițiului militar „Burebista 26” a început astăzi, 14 septembrie, și va dura timp de 11 zile, până pe 25 septembrie, pe tot teritoriul țării.

MApN a atenționat populația că va auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau va vedea coloane de tehnică militară în următoarele zile.

„În zilele următoare veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele.

Nu vă panicați, este vorba de antrenamente, cu participarea Forțelor Aeriene Române, Forțelor Terestre Române, Forțelor Navale Române și a celor pentru Operații Speciale”, se arată într-un mesaj postat de MApN pe Facebook.

Exercițiul „Burebista26” a fost anunțat anterior de Forțele Aeriene Române. „Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control și execuție din Forțele Aeriene Române, cu sprijinul Forțelor Terestre, Forțelor Navale și Forțelor pentru Operații Speciale.

Scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forțele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.