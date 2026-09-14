Medicii din întreaga țară pot raporta direct și rapid un tratament care lipsește de pe piață, scurtând drastic timpul de așteptare pentru pacienți, grație unui protocol de colaborare semnat de Colegiul Medicilor din România (CMR) și Compania Națională Unifarm. Acest protocol este menit să elimine blocajele birocratice din spitale și farmacii referitoare la medicamente.

CMR-UNIFARM: O linie directă împotriva disperării pacienților

Prin intermediul adresei de e-mail dedicate nevoiemedicament@rncmr.ro, medicii pot semnala direct lipsurile legate de medicamente. Până acum, traseul pe care îl parcurgea o alertă de lipsă a unui medicament era complicat și blocat de lanțurile administrative dintre secții, farmaciile de spital și distribuitori. Noul sistem de alerte timpurii le oferă doctorilor posibilitatea de a trimite o sesizare direct la adresa nevoiemedicament@rncmr.ro.

,,Este mult mai corect și mult mai sigur pentru pacient... Este mult mai sigur să îți obții medicamentele pe această cale, și nu pe internet sau pe căi prin care nici sursa medicamentelor nu poate fi verificată", a precizat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România(CMR), în cadrul unei conferințe de presă.

Prof. dr. Alina Tănase, președinta Comisiei de Hematologie a CMR: „Pacientul vine la medic să fie tratat”

Prof. dr. Alina Tănase, președinta Comisiei de Hematologie a CMR și medic hematolog la Institutul Clinic Fundeni, a transmis un mesaj extrem de puternic despre presiunea uriașă pe care lipsa tratamentelor o exercită asupra comunității medicale:,,Pacientul vine la medic să fie tratat, iar în momentul în care nu ai acest medicament, frustrarea este foarte mare să dai din umeri, să nu știi când o să-l ai, când o să revină, când o să poți să-i faci tratamentul standard. Această inițiativă ia de pe umerii medicilor această povară, această greutate extraordinară de a da din umeri în momentul în care pacienții te întreabă când au medicamentul pe care l-au avut până luna trecută."

Medicul a insistat asupra faptului că diferența majoră a noului sistem de alertă constă în garanția că semnalele transmise nu vor rămâne ignorate într-un fișier electronic: ,,Diferența și extraordinara importanță a acestei inițiative este că cineva primește acest mail și nu-l lasă acolo, ci îl trimite unor decidenți, unor oameni care știu ce să facă cu această lipsă și să o rezolve. Această inițiativă se dovedește că CMR nu este un for decorativ, ci unul care protejează în aceeași măsură și medicii, și pacienții", e de părere prof. dr. Alina Tănase.

Vorbind din experiența sa clinică directă, din poziția de coordonator al unui program de transplant medular, prof. dr. Alina Tănase a clarificat că, deși există lipsuri frecvente în piață, nu se poate vorbi despre o criză generalizată în toate domeniile: ,,Nu pot spune în momentul acesta că suntem într-o criză, în condițiile în care o criză înseamnă că nu avem nimic cu care să asigurăm un tratament pacientului. Cred că ne confruntăm cu lipsuri de medicamente, iar unele dintre ele sunt previzibile. Medicul trebuie să aibă o atitudine proactivă: în momentul în care primește un feedback de la farmacie că nu mai poate achiziționa un produs, acela este momentul să meargă mai departe către Colegiul Medicilor", a subliniat hematologul.

Cum funcționează „mecanismul de urgență” Unifarm

Reprezentanții Unifarm subliniază că noul canal tehnic direct simplifică considerabil verificarea stocurilor naționale și importurile de urgență. ,,Noi astăzi definitivăm un sistem prin care cei mai implicați în actul medical – medicii din România – au un canal de comunicare și o reacție ulterioară. O criză în domeniul farmaceutic și sanitar este gestionată corect atunci când pacientul nu o resimte.", a explicat dr. Adrian Marius Dobre, directorul general al Unifarm.

Conform conducerii Unifarm, din momentul recepționării e-mailului pe adresa nevoiemedicament@rncmr.ro, echipa verifică rapid dacă medicamentul există în stocurile naționale, dacă este vorba despre o sincopă regională de aprovizionare a spitalului sau despre o lipsă reală la nivel de piață.

Cele 3 tipuri de discontinuități vizate

Medicamente generice: Tratamente esențiale care dispar din motive comerciale, de preț sau de materie primă. Medicamente inovative: Produse cu cantități insuficiente în piață, unde pacientul rătăcește din farmacie în farmacie. Medicamente ultrainovative (Proiectul Life Connect): Tratamente avizate recent la nivel european/american care altfel ar ajunge în România abia după câțiva ani.

Conf.dr. Carmen Pantiș, vicepreședinte CMR, în fața crizelor zilnice: „Suntem incredibil de vulnerabili”

Membrii conducerii CMR arată că alertele rapide pot salva vieți atât în secțiile de terapie intensivă, cât și în cabinetul medicului de familie. ,,Suntem confruntați de foarte multe ori cu situații în care nu reușim să asigurăm continuitatea tratamentului... Suntem incredibil de fragili și vulnerabili în fața pacientului nostru. Este foarte greu să te duci să-i spui că nu ai medicamentul.", a mărturisit conf. dr. Carmen Pantiș, vicepreședinte CMR.

Lipsurile afectează zilnic bolnavii cronici, iar accesul rapid la informații le permite medicilor să găsească alternative înainte ca starea pacienților să se agraveze. ,,La medicamentele generice e un lucru aproape obișnuit. Spre exemplu, lipsa dapagliflozinei din perioada recentă a adus numai în cabinetul meu 13 pacienți înapoi spunând că nu pot găsi medicamentul și că nu există înlocuitor", a spus dr. Mirela Oniceanu, vicepreședinte CMR.

Pacienții pot raporta lipsa medicamentelor

În timp ce noul canal nevoiemedicament@rncmr.ro este dedicat exclusiv comunicării tehnice dintre medici și Unifarm, pacienții din România au la dispoziție canalul oficial gestionat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). Pacienții pot semnala lipsa tratamentelor trimițând un e-mail la adresa lipsamedicament@anm.ro ori accesând secțiunea dedicată de pe site-ul oficial ANMDMR (anm.ro).

Timp câștigat și vieți salvate

Sistemul își propune să elimine timpii morți, în condițiile în care o procedură de achiziție de urgență pe autorizație de nevoi speciale poate dura între 2 zile și 2-3 săptămâni, în funcție de complexitatea importului.

,,Prin acest protocol se pot transmite informații privind medicamentele care lipsesc, iar Unifarm va putea contribui la identificarea soluțiilor de aprovizionare. Obiectivul este protejarea pacientului și asigurarea continuității tratamentului", e de părere dr. Călin Bumbuluț, vicepreședinte CMR.

,,Pentru a menține o schemă terapeutică sau pentru a asigura un banal medicament generic nu trebuie făcut decât un singur pas. Pașii pe care îi propunem sunt simpli și duc direct la cel care poate aduce medicamentul", spune conf. dr. Gindrovel Dumitra, Secretar General CMR.

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