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Salată Tabbouleh – rețetă și beneficii

Ana Maria Teodorescu
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Salată Tabbouleh cu pătrunjel și bulgur
Salată Tabbouleh cu pătrunjel și bulgur
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Salata Tabbouleh este un preparat tradițional al bucătăriei libaneze, proaspăt și aromat, tot mai îndrăgit și la noi. Se servește rece, ca aperitiv, garnitură sau alături de alte preparate orientale. Pentru a obține gustul și textura potrivite contează atât proporția ingredientelor, cât și modul în care acestea sunt tăiate și amestecate. Află, așadar, ce este salata Tabbouleh, cum se prepară și ce beneficii are pentru sănătate.

Cuprins:

Ce este salata Tabbouleh

Tabbouleh este o salată gustoasă și plină de vitamine, întâlnită mai ales în Liban și Siria. Se prepară din pătrunjel proaspăt tocat mărunt, roșii, mentă, ceapă și puțin bulgur, peste care se adaugă zeamă de lămâie și ulei de măsline. Are un gust proaspăt, ușor acrișor și se servește de obicei alături de humus, lipie, falafel, carne la grătar sau alte preparate orientale.

Deși există numeroase versiuni, în salata Tabbouleh tradițională, pătrunjelul ocupă cea mai mare parte a bolului, iar bulgurul se folosește într-o cantitate mică, pentru un plus de textură. Variantele cu mult bulgur, frecvente în afara Orientului Mijlociu, sunt mai consistente, dar diferă de preparatul clasic.

Salata poate fi servită ca aperitiv, garnitură sau ca parte a unui mezze, adică o masă alcătuită din mai multe preparate așezate în farfurii mici. Se mănâncă rece ori la temperatura camerei și adesea poate fi luată cu frunze crocante de salată verde, folosite în locul tacâmurilor.

Cum se face salata Tabbouleh

Pătrunjelul este ales cu grijă, spălat și, mai ales, uscat foarte bine. Frunzele umede se lipesc între ele și se taie mai greu. După îndepărtarea tulpinilor groase, pătrunjelul se taie fin cu un cuțit bine ascuțit. Mișcările repetate și apăsate pot strivi frunzele. Din același motiv, robotul de bucătărie nu este cea mai bună alegere.

Menta se pregătește în mod asemănător, dar este folosită într-o cantitate mai mică. Rolul ei este să completeze aroma pătrunjelului și să accentueze senzația de prospețime, nu să domine gustul.

Pentru această salată se folosește, de regulă, bulgur fin, ale cărui granule sunt suficient de mici pentru a se înmuia rapid. În funcție de granulație și de indicațiile producătorului, acesta poate fi hidratat pentru scurt timp în apă, înmuiat în zeamă de lămâie sau lăsat să absoarbă sucul roșiilor și dressingul. Trebuie răcit și scurs complet înainte de a fi amestecat cu verdețurile.

Cantitatea de lichid contează mult. Bulgurul trebuie să devină fraged, dar să-și păstreze textura și să nu înmoaie compoziția salatei. Dacă a fost hidratat separat, excesul de apă se elimină atent. Într-un Tabbouleh bine echilibrat, granulele rămân separate și preiau aromele lămâii, ale roșiilor și ale uleiului de măsline.

Roșiile se taie și ele în cuburi destul de mici. Sunt potrivite cele bine coapte, cărnoase și aromate. În unele rețete, roșiile tocate sunt amestecate mai întâi cu bulgurul, astfel încât acesta să absoarbă sucul lor. Dacă roșiile sunt deosebit de apoase, o parte din semințe și din lichid poate fi îndepărtată, pentru ca salata să nu devină prea moale.

Ceapa verde se taie foarte fin și, dacă se folosește ceapă uscată, aceasta poate fi tocată și frecată ușor cu sare sau lăsată câteva minute în zeamă de lămâie.

Dressingul este unul simplu, cu zeamă proaspătă de lămâie, ulei de măsline extravirgin și sare. Uneori se adaugă piper sau o cantitate mică de ienibahar.

Ingredientele se combină cu mișcări ușoare, pentru ca pătrunjelul să nu fie zdrobit. Salata poate fi lăsată puțin să se odihnească, atât cât bulgurul să absoarbă aromele și gusturile să se armonizeze. O perioadă prea lungă, însă, poate înmuia verdețurile și poate face ca roșiile să lase prea multă apă.

Trucuri pentru o salată Tabbouleh reușită

Salată tabbouleh cu bulgur
Salată tabbouleh cu bulgur

Pătrunjelul este vedeta

Una dintre cele mai frecvente confuzii este tratarea salatei Tabbouleh ca pe o salată de bulgur cu puțin pătrunjel. În versiunea tradițională, raportul este invers, bolul trebuie să arate verde, iar bulgurul să apară printre verdețuri. Această proporție este esențială atât pentru gust, cât și pentru textura ușoară a salatei.

Verdețurile trebuie să fie complet uscate

După spălare, pătrunjelul și menta se scurg bine și se usucă într-o centrifugă pentru salată sau între prosoape de hârtie curate. Apa rămasă pe frunze poate să dilueze zeama de lămâie și uleiul de măsline, iar salata își pierde intensitatea gustului. În plus, frunzele uscate se taie mai uniform.

Un cuțit ascuțit poate face diferența

Pătrunjelul nu trebuie mărunțit până devine pastă, dar nici lăsat prea mare. Un cuțit mare și bine ascuțit permite tăierea fină, curată, fără zdrobirea frunzelor.

Lămâia și uleiul se dozează treptat

Gustul acrișor este una dintre trăsăturile salatei Tabbouleh, dar nu trebuie să acopere aroma verdețurilor. Zeama de lămâie și uleiul de măsline se pot adăuga treptat, degustând pe măsură ce le adăugăm. Dacă roșiile sunt deja acrișoare, va fi necesară mai puțină lămâie, dacă sunt dulci și foarte coapte, poate fi pusă mai multă.

Textura contează la fel de mult ca aroma

Ingredientele trebuie tăiate suficient de mărunt pentru ca fiecare îmbucătură să conțină pătrunjel, roșie, mentă, ceapă și câteva granule de bulgur. Salata Tabbouleh bună rămâne aerată, suculentă și ușor crocantă, nu păstoasă.

Salata Tabbouleh este mai bună proaspătă

Salata Tabbouleh poate fi lăsată pentru scurt timp să-și combine aromele, dar nu este recomandat să fie pregătită cu multe ore înainte. Pătrunjelul își pierde treptat fermitatea, roșiile eliberează lichid și nu va mai avea același gust și textură.

Variante și adaptări

Popularitatea internațională a salatei Tabbouleh a dus la apariția multor interpretări. Unele folosesc mai mult bulgur, altele adaugă castravete, ardei, usturoi, semințe de rodie sau diferite mirodenii. Există și versiuni în care bulgurul este înlocuit cu quinoa, conopidă mărunțită ori alte ingrediente.

Rețetă de salată Tabbouleh clasică

Rețetă de salată Tabbouleh
Rețetă de salată Tabbouleh

Ingrediente

Mod de preparare

Pune bulgurul într-un castron, acoperă-l cu apă rece și lasă-l la hidratat aproximativ 15-20 de minute sau atât cât indică ambalajul. Scurge-l foarte bine și presează-l ușor pentru a elimina apa în exces.

Spală pătrunjelul și menta, apoi usucă-le complet cu un prosop de hârtie. Îndepărtează tulpinile groase ale pătrunjelului și toacă frunzele fin cu un cuțit bine ascuțit. Toacă și frunzele de mentă.

Taie roșiile în cuburi foarte mici. Dacă sunt excesiv de zemoase, îndepărtează o parte din semințe și lichid. Feliază fin ceapa verde.

Amestecă într-un bol pătrunjelul, menta, roșiile, ceapa și bulgurul scurs.

Adaugă zeama de lămâie, uleiul de măsline și puțină sare. Amestecă ușor, gustă și vezi dacă mai este nevoie de lămâie. Salata trebuie să fie proaspătă și plăcut acrișoară, fără ca lămâia să acopere gustul verdețurilor.

Lasă salata Tabbouleh să se odihnească 10 minute la frigider, apoi gust-o din nou înainte de servire.

Servește salata rece ori la temperatura camerei, alături de hummus, lipie, falafel, brânzeturi sau preparate la grătar. Poate fi mâncată și direct din frunze crocante de salată verde.

Rețetă de salată Tabbouleh cu castraveți

Ingrediente:

  • 2 legături mari de pătrunjel
  • 1 castravete Fabio sau 2-3 castraveți mici
  • 3 roșii bine coapte
  • 50 g de bulgur fin
  • 3 fire de ceapă verde
  • 10-12 frunze de mentă proaspătă
  • zeama de la o lămâie mare
  • 3-4 linguri de ulei de măsline extravirgin
  • sare
  • piper negru proaspăt măcinat, opțional

Mod de preparare

Pune bulgurul într-un castron, acoperă-l cu apă rece și lasă-l la hidratat timp de aprixmativ 15-20 de minute sau conform instrucțiunilor de pe ambalaj. După ce s-a înmuiat, scurge-l foarte bine.

Spală pătrunjelul și menta, apoi usucă-le complet. Îndepărtează tulpinile groase și toacă frunzele.

Taie roșiile și castravetele în cuburi mici. Dacă folosești un castravete cu multe semințe, îndepărtează partea apoasă din mijloc înainte de a-l toca.

Pune într-un bol pătrunjelul, menta, roșiile, castravetele, ceapa și bulgurul. Adaugă zeama de lămâie, uleiul de măsline, sarea și, dacă dorești, puțin piper. Amestecă ușor, fără să zdrobești legumele.

Servește salata proaspătă.

Ce beneficii are pentru sănătate salata Tabbouleh

Salata Tabbouleh conține verdețuri, legume proaspete, bulgur și ulei de măsline, astfel că poate fi o sursă bună de fibre, vitamine și grăsimi nesaturate într-o masă ușoară.

Beneficiile sale depind însă și de ingredientele și cantitățile folosite. O salată cu mult pătrunjel și roșii, puțin bulgur și o cantitate moderată de ulei va fi mai bogată în vitamine și minerale decât una cu mai mult bulgur și mai mult ulei.

Pătrunjelul, ingredientul de bază, este bogat în vitamina K, nutrient necesar pentru coagularea normală a sângelui și pentru menținerea sănătății oaselor. El contribuie și cu vitamina C și diferiți compuși vegetali cu acțiune antioxidantă. Vitamina C sprijină funcționarea sistemului imunitar, participă la formarea colagenului și ajută organismul să absoarbă fierul din alimentele vegetale, arată healthline.com.

Roșiile completează salata cu vitamina C, potasiu și licopen, pigmentul antioxidant care le dă culoarea roșie. Menta și ceapa verde adaugă, la rândul lor, vitamine și compuși aromatici vegetali.

Bulgurul conține carbohidrați complecși și fibre. Fiind obținut, în mod obișnuit, din grâu integral, păstrează mai multe componente ale bobului decât cerealele rafinate. Fibrele contribuie la funcționarea normală a digestiei și pot prelungi senzația de sațietate.

Uleiul de măsline contribuie, în principal, cu un plus de grăsimi mononesaturate. Uleiul ajută și la absorbția vitaminelor liposolubile din legume, însă rămâne un aliment concentrat în calorii.

Salata Tabbouleh poate fi sățioasă fără să fie grea, mai ales când pătrunjelul și roșiile ocupă cea mai mare parte a farfuriei. Conține în mod natural puține grăsimi saturate și nu are ingrediente de origine animală, fiind potrivită pentru alimentația vegetariană și vegană. Pentru un prânz mai consistent, poate fi asociată cu năut, hummus, linte, iaurt, ouă, pește sau carne slabă, în funcție de preferințe.

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Tags: Retete culinare evergreen
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Exercițiul militar „Burebista26” începe în toată România. MApN: „Veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei”
Trei linii de cale ferată într-o gară dintr-o zonă montană din România, luminile roșii de semnalizare sunt aprinse
Știri România
15:31
Calea ferată Brașov - Sighișoara, modernizată cu bani de la Banca Europeană de Investiții: costul proiectului, estimat la 2.250.000.000 de euro
O randare cu centrala nucleară și cele șase minireactoare care ar urma să fie construite la Doicești
Opinii
12:07
Americanii numesc Doicești „rampa de lansare a nuclearului american în Europa”. Guvernul de la București îl numește problemă. Cine are dreptate?
Piesă de șah doborâtă
Opinii
09:37
Neputința și deciziile greșite ale unora îi împing pe alții să preia puterea!
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
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