Președintele României, Nicușor Dan, avertizează că nu exclude scenariul alegerilor anticipate pe fondul crizei politice interne, deși subliniază că nu își dorește acest deznodământ. Șeful statului pune presiune pe partide pentru deblocarea rapidă a situației, cerând o propunere clară de prim-ministru înainte de plecarea sa oficială în SUA.

„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu la Euronews.

Când ar putea fi desemnat premierul? Nicușor Dan laudă profilul profesional al lui Nazare

Președintele Nicușor Dan a confirmat că dorește să desemneze un nou premier înainte de plecarea sa în Statele Unite la a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va avea loc în perioada 22-24 septembrie, la New York.

Fără a dori să complice peisajul politic prin anticiparea unor decizii, șeful statului a lăudat profilul lui Alexandru Nazare, caracterizându-l drept un profesionist și un excelent fost ministru de Finanțe, capabil să gestioneze bugetul în perioada următoare.

Totuși, președintele a atras atenția că, dincolo de competențele tehnice ale acestuia, strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament reprezintă o cu totul altă provocare ce ține de voința politică.

Colaj format din două fotografii: în imaginea din stânga este președintele Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru, iar în imaginea din dreapta sunt Alexandra Nazare și soția lui, pe treptele bisericii, la nunta

Varianta alegerilor anticipate nu mai poate fi exclusă acum

Președintele spune că că, deși nu mai poate exclude complet varianta alegerilor anticipate din cauza actualului impas, respinge ferm acest deznodământ care ar prelungi instabilitatea până în preajma Anului Nou.

Șeful statului a avertizat că un astfel de proces electoral ar însemna luni de atacuri politice și riscuri economice majore, ignorând saturația cetățenilor față de starea de incertitudine. Prin urmare, eforturile sale se concentrează pe găsirea unei formule guvernamentale cu șanse reale de a trece de votul Parlamentului, subliniind că aceasta este soluția de stabilitate pe care o așteaptă românii, nicidecum un nou eșec politic.

Ce înseamnă „naționalism sănătos”, în accepțiunea președintelui

Președintele Nicușor Dan a ținut să își clarifice apelul la un „naționalism sănătos”, explicând că termenul se referă strict la patriotism și dragoste de țară, având pentru el „un sens juridic”.

„Dacă vă uitaţi la orice ţară funcţională europeană sau neuropeană, oamenii se identifică, chiar cred în ţara în care trăiesc şi în care muncesc, în care-şi cresc copiii şi îşi dedică parte din activitatea lor umană, profesională ca să ducă ţara asta înainte. La noi, asta lipseşte şi ăsta a fost mesajul principal”, a afirmat el.

„Pentru mine, naţionalism are un sens foarte juridic sau, dacă vreţi, constituţional şi pentru oricine are orice fel de suspiciune poate să spună în loc de naţionalist patriotism. N-am vrut să spun mai mult decât asta, decât ceva care are o identitate între tine şi ţara ta şi pe care să o exprimi cu decenţă în spaţiu public. Cam asta am vrut”, a explicat şeful statului la Euronews.

Totodată, acesta a dezmințit zvonurile privind formarea unei noi mișcări politice care să promoveze această idee, precizând că a fost vorba doar despre un mesaj, fără un plan politic în spate.

„Nu vă ascund că au fost oameni politici din toate formaţiunile care mi-au scris mesaje după asta şi au spus, da, aţi avut dreptate, e bine că aţi spus asta. Deci nu am făcut asta ca să declanşez cine ştie ce mişcare politică în societate, ci a fost un mesaj de care cred eu că era nevoie şi fiecare din oamenii politici, sau marea doar majoritate, sunt acolo crezând că pot să facă ceva pentru ţara lor. Trebuie numai să echilibrăm tipul acesta de mesaj, să nu pară că dacă nu te baţi cu pumni în piept şi te înfăşori cu tricolorul, nu ţii la ţara asta.”, a declarat președintele, potrivit News.ro.

De ce apare brusc ca fiind mult mai legat de Biserică?

Întrebat despre aparițiile sale recente la catedrale și mănăstiri, care au sugerat o apropiere bruscă de Biserică, președintele a clarificat că prezența sa la aceste evenimente religioase ține strict de rolul său instituțional. Șeful statului a subliniat că nu este vorba despre o schimbare de atitudine, ci despre faptul că a participat exclusiv în calitatea sa de „președinte al tuturor românilor”.

Nicușor Dan continuă să-l apere pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Articolul din Recorder a fost neserios”

Un colaj cu Nicusor Dan in stanga si Lucian Pahontu in dreapta

Președintele Nicușor Dan continuă să îi ia apărarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, subliniind că dezvăluirile din presă privind o presupusă implicare a acestuia în trupele de Securitate care au participat la represaliile de la Revoluția din 1989 necesită dovezi clare, care „nu au fost probate până acum”.

„N-am nicio obligație la domnul Pahonțu. Încerc să fiu echilibrat, corect cu toți oamenii cu care am de-a face, fie că sunt politicieni, fie că sunt șefi de instituții de stat. Acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, și tendențios, și neserios. Adică nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu și cu cinci europarlamentari la o masă în Bruxelles. Nu e o chestiune de bârfă, iar apoi, pe fapte, el nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește”, a declarat președintele la Euronews.

Chestionat cu privire la oportunitatea limitării mandatelor la conducerea serviciilor secrete, șeful statului a ezitat îndelung înainte de a oferi un răspuns afirmativ, nuanțându-și însă imediat poziția prin observația că numirea unor șefi civili în trecut nu a adus schimbări majore și nu a rezolvat problemele de fond din sistem.

Palatul Cotroceni spune că CNSAS, nu CSAT, ar fi trebuit să-l verifice pe Lucian Pahonțu. Administrația Prezidențială a clarificat, într-un răspuns pentru HotNews.ro, că verificările privind „activitățile de poliție politică” ale lui Lucian Pahonțu, numit director SPP în 2005, nu intrau în competența CSAT, contrar afirmațiilor anterioare ale președintelui Nicușor Dan. Aceste verificări țineau de CNSAS.

Nicușor Dan își schimbă brusc poziția și spune că sunt dovezi clare pentru care alegerile au fost anulate

Referitor la șansele lui Călin Georgescu de a mai candida până la clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor, președintele Nicușor Dan a afirmat că încălcarea legii privind finanțarea campaniei electorale „este evidentă și reprezintă un motiv clar de suspendare”.

În privința ingerințelor rusești, șeful statului a precizat că probele se află la parchet și pot fi consultate de public. Totuși, el a subliniat că provocarea majoră rămâne explicarea acestor mecanisme extrem de tehnice — precum utilizarea site-urilor în oglindă — astfel încât un public cât mai larg să fie convins de realitatea și gravitatea situației.

Nicușor Dan, mesaj pentru alegătorii suparați pe el: „Asta era urgența”

Adresându-se românilor care l-au susținut în trecut, dar care acum îl critică, președintele Nicușor Dan a explicat că nemulțumirile acestora sunt generate de așteptarea unor reforme rapide.

În opinia sa, prioritatea absolută a României în acest moment este stabilitatea, obiectiv ce impune o colaborare strânsă între mai multe partide. Șeful statului a argumentat că ar fi fost mult mai dăunător pentru țară să aibă un președinte autoritar, zgomotos și implicat activ în jocurile politice.