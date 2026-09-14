Adresându-se românilor care l-au susținut în trecut, dar care acum îl critică, președintele Nicușor Dan a explicat, într-un interviu acordat Euronews, că nemulțumirile acestora sunt generate de așteptarea unor reforme rapide, dorite, de altfel, de toată lumea.

În opinia sa, prioritatea absolută a României în acest moment este stabilitatea, obiectiv ce impune o colaborare strânsă între mai multe partide. Șeful statului a argumentat că ar fi fost mult mai dăunător pentru țară să aibă un președinte autoritar, zgomotos și implicat activ în jocurile politice.

Totodată, el a ținut să precizeze că nu își calculează timpul rămas până la finalul mandatului, subliniind că o asemenea atitudine nu este potrivită pentru un om care ocupă o funcție publică.

Când va fi desemnat noul premier

Președintele Nicușor Dan a confirmat că dorește să desemneze un nou premier înainte de plecarea sa în Statele Unite, în urma zecilor de discuții purtate cu liderii partidelor.

„Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârşit, toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu la Euronews.

Fără a dori să complice peisajul politic prin anticiparea unor decizii, șeful statului a lăudat profilul lui Alexandru Nazare, caracterizându-l drept un profesionist și un excelent fost ministru de Finanțe, capabil să gestioneze bugetul în perioada următoare.

Totuși, președintele a atras atenția că, dincolo de competențele tehnice ale acestuia, strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament reprezintă o cu totul altă provocare ce ține de voința politică.

Varianta alegerilor anticipate nu mai poate fi exclusă acum

Președintele spune că, deși nu mai poate exclude complet varianta alegerilor anticipate din cauza actualului impas, respinge ferm acest deznodământ care ar prelungi instabilitatea până în preajma Anului Nou.