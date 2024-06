„Cred că partea artistică m-a ales pe mine! Cred că așa se întâmplă întotdeauna. Tu crezi că alegi ceva, dar de fapt subconștientul tău de mult se îndrepta pe drumul respectiv.

Simt că am făcut bine ce am făcut, nu cred că m-aș fi simțit în niciun fel important, oricât de mare succes aș fi avut în cariera de avocat, procuror, judecător sau notar. Cred că prin meseria asta am putut să mă exprim și mai mult de atât.

Adolescent fiind, mă rog, adolescență târzie – aveam vreo 18-19 ani –, am simțit nevoia să mă exprim și în alt fel și, în momentul în care am avut ocazia să o fac, am făcut-o! Am ajuns la Teatrul Studențesc Podul, unde era cu totul altă lume față de cea pe care o cunoșteam eu.

Lumea teatrului m-a fascinat și am încercat să înțeleg că seriozitatea în meseria asta este lucrul cel mai important și, de asemenea, cel mai greu de obținut”, a declarat Alexandru Papadopol pentru revista Viva!

Alexandru Papadopol a dezvăluit și ce planuri are pentru această vară. „Aș vrea să plec într-o vacanță, sper să am și timp.

În momentul de față, lucrez la un spectacol de teatru și mi-aș dori din suflet să filmăm sezonul 2 din ,,Brigada Nimic. Dacă se nimerește să fie în vară, am să-mi ajustez programul în funcție de filmări”, a mai adăugat Alexandru Papadopol pentru sursa citată.

