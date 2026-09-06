Bianca Drăgușanu a transmis și un mesaj despre credință și locul în care s-a simțit cel mai aproape de Dumnezeu. Fosta soție a lui Victor Slav a purtat o ținută în nuanțe deschise, formată dintr-o cămașă cu dungi fine și pantaloni asortați.

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Pentru a-și completa ținuta, Bianca Drăgușanu a ales o eșarfă Dior, pe care a purtat-o pe cap. Accesoriul a fost legat sub bărbie, într-un stil inspirat de ținutele clasice purtate în timpul vizitelor la biserică.

Mesajul transmis de Bianca Drăgușanu

Imaginile au fost însoțite de un mesaj în care Bianca Drăgușanu a vorbit despre credință și despre importanța momentelor petrecute în apropierea lui Dumnezeu. „M-am pozat in toate locurile lumii insa in cel mai frumos loc de pe Pământ. doar acum. Este despre mine si El in fiecare clipă a vieții mele”, a scris Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

În fotografiile publicate, vedeta apare atât în curtea bisericii, cât și în interiorul lăcașului de cult, în fața unei icoane. Ținuta sa a fost completată de o geantă de culoare deschisă, o curea în aceeași nuanță și accesorii discrete.

Bianca Drăgușanu, despre injecțiile pentru slăbit: „Dacă ai nevoie, poți să ți le faci”

Subiectul tratamentelor injectabile pentru slăbit continuă să stârnească dezbateri, atât în rândul specialiștilor, cât și în lumea mondenă. Bianca Drăgușanu, cunoscută pentru faptul că nu și-a ascuns niciodată intervențiile estetice sau procedurile la care a apelat de-a lungul timpului, spune că nu vede nimic greșit în utilizarea acestor metode, atât timp cât sunt recomandate și monitorizate de un medic.

Vedeta consideră că fiecare persoană are dreptul să aleagă soluția potrivită pentru propriul corp, însă spune că problema apare atunci când unele persoane aleg să ascundă adevărul și creează așteptări nerealiste în rândul urmăritorilor.

„De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme”

Într-un podcast, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre acest fenomen și a criticat lipsa de transparență din showbiz.

„Eu cred despre aceste injecții că sunt ceva mișto. Dacă le studiezi și ai nevoie, poți să ți le faci (…) De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme, sunteți niște sirene mișto, dar voi ați slăbit cu două ouă fierte pe săptămână, cum să vii să mă minți?!”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Mesajul vedetei readuce în atenție presiunea de a afișa o imagine perfectă în mediul online și tendința unor persoane publice de a atribui transformările spectaculoase exclusiv dietelor sau stilului de viață, fără a menționa tratamentele medicale urmate.

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