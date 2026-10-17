Cum a apărut INNA la botez. Artista a fost nașa unui băiețel și a purtat la biserică o ținută ieșită din tipare

Inna a luat o pauză de la turneul internațional pentru a participa la un eveniment important din viața personală. Cântăreața a fost nașa de botez a unui băiețel, iar pentru ceremonie a ales o rochie albă, cu un design neobișnuit, a cărei fustă a modificat-o chiar ea cu foarfeca.

Inna a participat la un eveniment special pentru ea, după ce și-a întrerupt pentru scurt timp turneul internațional. Cântăreața a fost nașa de botez a unui băiețel și a luat parte la slujba religioasă, alături de familie și de ceilalți invitați.

Artista are un program încărcat, cu concerte în mai multe țări, însă a făcut tot posibilul să ajungă în România pentru ceremonie. Înainte de eveniment, Inna susținuse un concert în Polonia, de unde a plecat direct spre aeroport.

Potrivit informațiilor prezentate de artistă, aceasta dormise doar patru ore înainte de a porni la drum. A folosit transportul în comun pentru a ajunge la aeroport, apoi a zburat în România, unde o așteptau părinții băiețelului și ceilalți invitați.

Ce rochie a purtat Inna la botez

Pentru eveniment, Inna a ales o rochie albă, cu un design ieșit din tipare. Ținuta avea partea superioară voluminoasă, iar fusta a fost modificată chiar de cântăreață, care a folosit foarfeca pentru a-i da forma dorită.

Apariția artistei s-a remarcat prin croiala neobișnuită și prin alegerea de a interveni personal asupra piesei vestimentare. Rochia a fost adaptată după preferințele sale, într-un stil care se potrivește aparițiilor îndrăznețe pentru care este cunoscută. Pregătirile au continuat până în apropierea ceremoniei. Inna s-a machiat în mașină, în drum spre locul în care urma să se pregătească pentru eveniment, după călătoria din Polonia.

Inna, despre felul în care își alege ținutele

Cântăreața a vorbit în trecut despre importanța modei în viața sa și despre sursele de inspirație pe care le folosește atunci când își alege hainele. Artista a explicat că preferă piesele care o reprezintă, fără să ignore tendințele.