Cum a apărut INNA la botez. Artista a fost nașa unui băiețel și a purtat la biserică o ținută ieșită din tipare

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Inna a luat o pauză de la turneul internațional pentru a participa la un eveniment important din viața personală. Cântăreața a fost nașa de botez a unui băiețel, iar pentru ceremonie a ales o rochie albă, cu un design neobișnuit, a cărei fustă a modificat-o chiar ea cu foarfeca.
Inna a participat la un eveniment special pentru ea, după ce și-a întrerupt pentru scurt timp turneul internațional. Cântăreața a fost nașa de botez a unui băiețel și a luat parte la slujba religioasă, alături de familie și de ceilalți invitați.
Artista are un program încărcat, cu concerte în mai multe țări, însă a făcut tot posibilul să ajungă în România pentru ceremonie. Înainte de eveniment, Inna susținuse un concert în Polonia, de unde a plecat direct spre aeroport.
Potrivit informațiilor prezentate de artistă, aceasta dormise doar patru ore înainte de a porni la drum. A folosit transportul în comun pentru a ajunge la aeroport, apoi a zburat în România, unde o așteptau părinții băiețelului și ceilalți invitați.
Pentru eveniment, Inna a ales o rochie albă, cu un design ieșit din tipare. Ținuta avea partea superioară voluminoasă, iar fusta a fost modificată chiar de cântăreață, care a folosit foarfeca pentru a-i da forma dorită.
Apariția artistei s-a remarcat prin croiala neobișnuită și prin alegerea de a interveni personal asupra piesei vestimentare. Rochia a fost adaptată după preferințele sale, într-un stil care se potrivește aparițiilor îndrăznețe pentru care este cunoscută. Pregătirile au continuat până în apropierea ceremoniei. Inna s-a machiat în mașină, în drum spre locul în care urma să se pregătească pentru eveniment, după călătoria din Polonia.
Cântăreața a vorbit în trecut despre importanța modei în viața sa și despre sursele de inspirație pe care le folosește atunci când își alege hainele. Artista a explicat că preferă piesele care o reprezintă, fără să ignore tendințele.
„Moda este importantă pentru mine, dar nu sunt chiar o victimă a ei (râde, n. red.). Adică aleg mereu piese care îmi plac, care mă reprezintă, dar încerc să urmăresc și tendințele. Sunt foarte atentă la ținutele pe care le port pe scenă, la ședințele foto, în videoclipuri. Îmi iau inspirația de pe Pinterest, de la oamenii pe care îi văd pe stradă, pe Instagram”, a declarat Inna.