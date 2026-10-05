Și în această săptămână, la fel ca săptămâna trecută, Asia Express 2026 nu se vede în ziua de luni la Antena 1: emisiunea este difuzată momentan duminică, marți, miercuri și joi!

Chiar dacă fanii s-au obișnuit ca noul sezon al show-ului Asia Express să fie de duminică până miercuri, iată că grila de programe a suferit unele modificări, deoarece Antena 1 a achiziționat drepturile de televizare pentru meciurile echipei naționale de fotbal.

Astfel, pe 28 septembrie și pe 5 octombrie, adică în două zile de luni, Antena 1 a decis să transmită, de la ora 21.45, meciurile România – Bosnia și Herțegovina, respectiv România - Suedia.

Așadar, fanii Asia Express nu vor avea parte în această seară de emisiunea lor preferată, pentru că România întâlnește acasă Suedia în cel de-al patrulea meci din noul sezon de Liga Națiunilor. De la ora 21.00, Antena 1 va difuza o emisiune specială care are legătură tot cu duelul echipei naționale de fotbal, iar la 21.45 începe partida.

De săptămâna viitoare, atât Asia Express, cât și Insula Iubirii 2026 și „Iubire cu parfum de lavandă” vor reveni la programul normal: emisiunea de aventură va fi de duminică până miercuri, serialul se va vedea joi, iar show-ul în care cuplurile își testează dragostea va fi difuzat vineri și sâmbătă.