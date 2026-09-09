Peste 500 de milioane de găini ouătoare au trăit în cuști în Uniunea Europeană începând din vara anului 2021, dată la care Comisia Europeană s-a angajat oficial să propună interzicerea treptată a acestui sistem de creștere. Datele publicate de Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), pe baza statisticilor oficiale ale Executivului european, arată că întârzierile legislative mențin săptămânal aproximativ două milioane de păsări în spații extrem de restrânse.

Promisiunea inițială a fost făcută în urma Inițiativei Cetățenești Europene „End the Cage Age”, care a adunat 1,4 milioane de semnături din partea cetățenilor UE. Cu toate acestea, deși au trecut cinci ani, cadrul legislativ promis nu a fost adoptat, iar presiunile din partea lobby-ului zootehnic vizează amânarea interdicției definitive până în anul 2045.

Presiunea lobby-ului agricol și accesul la decidenți

Anchetele de presă internaționale și datele din registrul de transparență al Comisiei Europene arată o disproporție masivă în ceea ce privește întâlnirile oficiale. Reprezentanții industriei cărnii și a lactatelor au avut zeci de întrevederi cu comisarii de resort și cabinetele acestora, în timp ce organizațiile pentru protecția animalelor au fost primite mult mai rar.

Sondajele realizate la nivelul Uniunii arată că nouă din zece europeni își doresc norme mai stricte pentru protecția animalelor de fermă, iar consultările publice din ultimii ani confirmă că o majoritate covârșitoare a cetățenilor susține eliminarea cuștilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a propunerilor rămâne blocate la nivel politic.

Cum stă România în tranziția către un sistem fără cuști

În România, situația arată o tranziție parțială. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene din septembrie 2026, aproximativ 58,2% dintre găinile ouătoare din țară sunt crescute în sisteme fără cuști, ceea ce plasează piața locală pe o direcție similară cu cea europeană. Totuși, restul de 41,8% dintre păsări trăiesc încă în baterii.