Un accident grav a avut loc miercuri la Sokolniki Suche, Polonia, implicând un tren și o betonieră. O persoană a decedat, iar 20 au fost rănite, trei dintre ele fiind în stare gravă, relatează Onet, parte a trustului Ringier.

Trenul, care circula dinspre oraşul Lublin, în estul ţării, către orașul-port Szczecin, în nord, a fost lovit de betonieră în apropiere de Sokolniki Suche, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Varşovia, în jurul orei 11:20.

Accidentul s-a soldat cu victime. „Două pasagere aflate în primul vagon au suferit răni grave, iar, din păcate, una dintre ele a decedat. Alte victime sunt conductorul trenului și șoferul betonierei”, a declarat Robert Czerwiński, un reprezentant al Procuraturii Okręgowe din municipiul Radom.

Șoferul a rămas blocat în vehicul, dar a reuşit să iasă cu ajutorul pompierilor.

Trenul Koziołek, de tip InterCity, se afla în mișcare când betoniera, venind din Sokolniki Nowe către Șoseaua 12, a lovit primul vagon din spatele locomotivei. „Șoferul a declarat că a fost orbit de soare”, potrivit viceministrului polonez al infrastructurii, Piotr Malepszak.

Locul accidentului este prevăzut cu semnalizare luminoasă și sonoră, însă fără bariere. Procuratura a precizat că betoniera aparține unei firme locale, dar nu a oferit informații despre șofer.

Format din şase vagoane, plus locomotiva, trenul Kolodziek transporta aproximativ 120 de pasageri.

Unii pasageri au vorbit despre un impact puternic, urmat de momente de panică. „S-a simțit o frână bruscă, după care trenul s-a clătinat. Simțeam că urma să deraieze», a mărturisit Karolina într-un interviu acordat pentru TVN24. Pasagera a remarcat eficiența echipelor de intervenție: „Pompierii și ambulanțele au ajuns în câteva minute. Totul a fost coordonat, fără panică”.

Printre echipele de salvare mobilizate pentru a veni în ajutorul celor afectaţi s-au numărat şi două ambulanţe aeriene, notează TVP World.