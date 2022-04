Pe 9 aprilie 2002 a ajuns în București și pe 15 aprilie 2002 a prezentat primul buletin de știri. „Am ajuns la București, cu trenul de noapte. Aveam 23 de ani, eram cu tata, nu știam orașul, căci ultima vizită aici fusese în decembrie 1989. Nu-mi amintesc dacă aveam emoții, știu că mi-era somn. Am luat un taxi din gara, spre Băneasa. Ne-a plimbat mult, s-a prins că nu suntem de-ai locului, așa că șoferul chiar s-a oferit s-o facă pe ghidul.

Am ajuns în redacția știrilor, în mijlocul unui breaking news. Toată lumea era agitată, se vorbea mult, se gesticula, aveam senzația că toți aleargă din montaj în redacție. Nu mai știu cine m-a preluat, cert e că am fost așezată pe un scaun, în regie. Practic în inima transmisiunii. Pe monitoare, Sandra Stoicescu și Radu Coșarcă. Iar eu, la câțiva metri de ei. Cred că nici n-am îndrăznit să respir. Erau funeraliile Reginei Elisabeth (The Queen Mother). După ediția specială, urmă proba mea, în platoul Observatorului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fusesem chemată de la Iași, unde eram corespondentul știrilor, iar cei din redacția de la București căutau un prezentator-reporter. Aveam un sacou care stătea pe mine că pe gard. I-am spune, acum, oversized… cert e că atunci nu era ce trebuia “pe sticlă”. Sandra m-a luat de mâna și m-a dus în garderoba ei. Așa am ajuns să dau proba în sacoul ei roșu, de care mulți ani am pomenit. Câteva ore mai târziu, în aceeași redacție, de la biroul Sandrei, căutăm o chirie, undeva în Nord. De parcă aș fi știut cartierele…

Tata mă aștepta vis-a-vis de Antena, era pe vremuri o cofetărie. Să fi stat acolo vreo 12 ore. La capătul lor, eram angajată Observatorului. Ziua aceea avea să-mi schimbe viață. Pe 15 aprilie 2002, am prezentat primul meu jurnal de știri, în direct, la Antena 1. Acum fix 20 de ani! Restul e istorie. Istoria a jumătate din viață mea.”, a scris într-o postare pe Facebook Simona Gherghe.

De câțiva ani de zile, Simona Gherghe nu mai este prezentator de știri la Antena 1. O perioadă a prezentat emisiunea „Acces Direct”, iar acum moderează show-ul matrimonial „Mireasa”, tot la Antena 1.

Pe plan personal, vedeta și-a întemeiat o familie, e căsătorită cu Răzvan Săndulescu și împreună au doi copii, fetița Ana și băiețelul Tudor.

GSP.RO Ce a făcut un fotbalist în văzut tuturor, după meci. A văzut-o în tribune, s-a apropiat de ea și... Oamenii au scos telefoanele să facă poze! FOTO

Playtech.ro Rusia, ANUNȚ ȘOC: 'A început al treilea război mondial!'. Răsturnare de situație, ce i-a enervat pe ruși

Observatornews.ro Cine ar fi rusoaica care i-a permis soţului său militar să violeze ucrainence atâta timp cât se protejează şi nu îi spune nimic

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Țara din Europa în care mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul Rusiei şi împotriva NATO. VIDEO

Orangesport.ro Rusia s-a răzbunat pentru scufundarea navei Moskva! Vitali Kliciko, prima reacţie. Kiev, în stare de şoc

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană