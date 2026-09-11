Cum a fost „concediată” Nadia Comăneci de Donald Trump. În ce emisiuni și seriale a mai apărut celebra gimnastă

Nadia Comăneci are o serie de apariții în producții de televiziune și filme, inclusiv în reality-show-ul „Ucenicul”, unde Donald Trump a invitat-o în ediția dedicată celebrităților. Fosta gimnastă a fost eliminată în al doilea episod, iar mesajul transmis de miliardarul american la finalul participării sale a rămas unul dintre momentele inedite din cariera sa televizată.

Nadia Comăneci nu a rămas cunoscută doar pentru performanțele sale din gimnastică. De-a lungul anilor, fosta campioană olimpică a avut și mai multe apariții în televiziune și cinematografie, inclusiv în producții americane.

Una dintre cele mai neobișnuite experiențe a avut loc în 2008, când Nadia Comăneci a fost invitată de Donald Trump să participe la ediția cu celebrități a reality-show-ului „Ucenicul”, difuzat de NBC.

Participarea sa nu a durat însă foarte mult. Gimnasta a fost eliminată în cel de-al doilea episod al competiției.

Ce i-a spus Donald Trump înainte să fie eliminată

La finalul participării sale în emisiune, Donald Trump i-a transmis Nadiei Comăneci un mesaj în care a făcut referire la performanțele sale sportive, înainte de a-i comunica decizia de eliminare.

„Nadia, sunt un mare fan, te-am văzut învingătoare la Olimpiadă, te-am urmărit câștigând atâtea concursuri. Ești extraordinară. O competitoare la cel mai înalt nivel. Un lider în sport. Dar nu poți fi manager de proiect aici, nu poți conduce echipa mea. Te iubesc, dar ești concediată”.

Replica a fost una dintre cele mai cunoscute formule ale emisiunii, „Ești concediată”, prin care Trump anunța eliminarea unui concurent.

La rândul său, Nadia Comăneci a declarat pentru NBC că nu considera că ar fi trebuit să plece atât de devreme din competiție. „Nu cred că meritam să fiu dată afară, puteam fi importantă pentru echipă. Sunt dezamăgită, însă știu că toate premiile vor fi donate în scop caritabil”.

Nadia Comăneci, apariție într-un serial american

Experiența din „Ucenicul” nu a fost singura apariție a Nadiei Comăneci într-o producție de televiziune. Pe 18 mai 1997, Nadia Comăneci și Bart Conner au fost invitați în finala sezonului al treilea al serialului „Touched by an Angel”, în episodul intitulat „A Delicate Balance”.

Cei doi au avut o scurtă apariție într-o scenă de montaj, în care au realizat o demonstrație de gimnastică la sol.

A apărut într-o reclamă alături de Simone Biles

Înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, Nadia Comăneci a apărut într-o reclamă pentru TIDE, intitulată „The Evolution of Power”. În material, fosta gimnastă a apărut alături de Simone Biles și de fosta gimnastă olimpică Dominique Dawes.

Tot în perioada Jocurilor Olimpice din 2016, Nadia Comăneci a avut un rol de analist pentru emisiunea de seară „É Campeão”, difuzată de SporTV în Brazilia. Ea a oferit analize zilnice ale competițiilor, alături de alți campioni olimpici, printre care Mark Spitz, Carl Lewis și Bart Conner.

Nadia Comăneci, invitată într-o emisiune culinară

Nadia Comăneci și soțul său, Bart Conner, au fost invitați speciali și într-un episod din sezonul al patrulea al unei emisiuni culinare prezentate de cântăreața Trisha Yearwood la Food Network.

Episodul a avut și o tematică inspirată de fosta gimnastă, iar preparatele pregătite au avut legătură cu aceasta. Apariția Nadiei într-un astfel de format a reprezentat o nouă ocazie în care imaginea sa publică a fost asociată cu un domeniu diferit de gimnastica de performanță.

A avut apariții și în filme

Nadia Comăneci a apărut și în producții cinematografice. Printre acestea se numără „Winning” („Povestea succesului”), un film în care apare alături de mai mulți campioni care au marcat istoria sportului, precum Martina Navratilova și Edwin Moses.

Fosta gimnastă a avut și o apariție specială în filmul românesc „Miami Bici 2”, lansat în decembrie 2023. Pelicula a fost regizată de Jesús del Cerro și îi are în rolurile principale pe Codin Maticiuc și Matei Dima.

Nadia Comăneci, în „Full Out 2: You Got This!”

Un alt film în care apare Nadia Comăneci este „Full Out 2: You Got This!”, producție inspirată dintr-o poveste reală.

Filmul urmărește echipa de gimnastică a Universității din Oklahoma, care încearcă să își apere titlul de campioană națională după pierderea uneia dintre sportivele sale importante, Brenna Dowell.

În poveste, gimnastele învață tehnici de dans de la Riley, un dansator de breakdance, și încearcă să își recapete încrederea înaintea competiției. Nadia Comăneci apare în film alături de soțul său, Bart Conner.

„Eroi români”, noul proiect în care apare Nadia Comăneci

Nadia Comăneci este și una dintre personalitățile prezentate în „Eroi români”, o serie animată VOYO Original.

Producția, lansată pe 11 septembrie, are opt episoade și îi aduce în prim-plan pe Nadia Comăneci, Constantin Brâncuși, Regina Maria și Ion Creangă. Serialul este dedicat publicului de toate vârstele și urmărește să prezinte unor generații mai tinere poveștile unor personalități importante din istoria, cultura și sportul românesc.

Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent

Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10! Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent.