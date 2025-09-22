Andreea Popescu trece printr-o schimbare de imagine spectaculoasă. Fosta dansatoare și-a dorit să scape de câteva kilograme în plus, iar ambiția ei a dat roade: în doar șapte săptămâni a reușit să slăbească aproape opt kilograme. Dacă inițial cântărea 67 de kilograme, acum bruneta are 59,8 kilograme și este mai determinată ca oricând să atingă ținta finală – 55 de kilograme.

Mândră de reușita ei, Andreea a împărtășit pe Instagram imagini recente, mărturisind că a trecut de un prag psihologic important: „Nu vă pot spune cât sunt de fericită că am trecut acel prag psihologic. Promit că vă spun când ajung la 55 de kilograme. Încă puțin”, a scris vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Fanii au fost curioși să afle secretul transformării, însă Andreea a precizat că va vorbi despre experiența completă abia după ce va atinge greutatea dorită. Totuși, în urmă cu două luni, ea dezvăluia că a eliminat complet zahărul și carbohidrații nesănătoși din alimentație, un pas care nu a fost deloc ușor, dar care i-a adus rezultate vizibile.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Andreea Popescu se declară mai motivată ca niciodată și continuă drumul spre silueta pe care și-o dorește, inspirându-și comunitatea să facă schimbări sănătoase în stilul de viață.

Andreea Popescu a făcut contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc

Andreea Popescu și Rareș Cojoc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape nouă ani și au împreună trei copii. Cei doi au decis, la începutul căsniciei, să semneze un contract prenupțial, iar fosta dansatoare consideră că aceasta a fost una dintre cele mai bune decizii.

Andreea mărturisește că soțul ei provine dintr-o familie bună și a fost corect să existe o astfel de înțelegere, astfel încât, în cazul unui eventual divorț, ea să nu beneficieze de bunurile acestuia. Bruneta spune însă că nu a perceput contractul ca pe o lipsă de încredere, ci, dimpotrivă, ca pe o dovadă de iubire și seriozitate.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE