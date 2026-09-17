Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a avut parte în ultimul an de o transformare spectaculoasă. Vedeta, care în primăvara acestui ani a dezvăluit că a scăpat de 30 de kilograme, a revenit în noul sezon MasterChef 2026, mai slabă ca niciodată, iar în cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit câte kilograme are acum și ce mănâncă într-o zi obișnuită.

Gina Pistol și-a uimit și colegii de la MasteChef, când a apărut cu noua ei siluetă. Soția lui Smiley a mai slăbit opt kilograme.

„Eu sunt în acest proces de slăbire de un an de zile. Regula este: mănânci mai puțin și ce trebuie! Decât mult și prost, mai bine puțin și bine. Cam așa funcționez eu în ultima perioadă”, a mărturisit Gina Pistol, pentru Click!

„Păi eu, într-o zi, de exemplu, dimineață sau și seara, mănânc câte o cuțiuță de brânzică din aceea cottage, slabă, în care pun foarte puțină miere, pun afine, zmeură sau căpșune, depinde ce am prin casă.

Mănânc la masa principală proteină, ori pește, la grătar, ori vită, alături de cartofi dulci și o salată. Și când mai îmi este foame așa, pe parcursul zilei, mai ronțăi vreo 4-5 cinci migdale.

Nu vreau să fiu un exemplu! Nu știu dacă ceea ce fac eu este bine, dar pe mine mă ajută acest regim. Mai beau și chefir câteodată pe stomacul gol că ajută, în loc de cafea pe stomacul gol care nu este deloc indicată”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la MasterChef, pentru Click!

Gina a mai spus care este mâncarea ei preferată și recunoaște că trebuie să facă din nou mișcare, nai ales că nu a mai ajuns la sală de mult timp.

„Îmi plac chiftelele, îmi plac cartofii prăjiți, îmi place pâinea în orice formă, îmi plac pastele. Eu iubesc mâncarea. Și mi-e greu, recunosc, cu noul meu regim.

Dar am ajuns într-o etapă a vieții, am 45 de ani și, practic, am descoperit pe pielea mea, pe corpul meu, că tot ce funcționa până în 40 de ani, nu mai funcționează în prezent. Acum, efortul trebuie să fie mult mai mare. Trebuie să fii mult mai atentă la ceea ce mănânci.

Pentru că vreau să îmbătrânesc frumos, sănătos și să prind cât mai multe etape din viața copilului meu. În acest moment, am 52-53 de kilograme. Eu sunt mică de înălțime și la mine 2 kilograme se văd ca 10 kilograme pe un om mai înalt.

Plus că ai văzut, nu știu dacă știi, dar sticla dublează volumul, televizorul te face dublă. Dar eu mă simt bine și acum trebuie să mă reapuc și de sală, pentru că și mișcarea este foarte importantă.