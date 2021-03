Pe 9 martie Gina Pistol a adus pe lume primul ei copil și al lui Smiley. Și mămica, dar și micuța au primit nota 10 la naștere. După doar câteva zile, cele două au fost externate. S-au instalat acasă, în camera gata pregătită.

După cum e și normal, Gina Pistol a acumulat mai multe kilograme pe perioada sarcinii, dar acum, la două săptămâni de la naștere, a dezvăluit că a trecut de la mărimea M la haine, la o mărime mai mică, la mărimea S. A purtat o centură specială și colanți modelatori chiar din a patra zi de la naștere.

Pare că tehnicile și accesoriile ei au dat roade. S-a mândrit cu silueta sa pe Instagram. Poartă colanți negri mulați și un tricou larg. Se simte bine, e preocupată de creșterea micuței, dar și de silueta sa.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjeria modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanții compresivi)”.

Gina Pistol și-a deschis sufletul în fața tuturor după ce a născut

Vedeta a povestit pe Instagram cum se descurcă în rolul de mamă, cum face faţă Smiley noii provocări, dar şi cum s-a recuperat după operaţie.

M-am întors. Bine, nu pentru mult timp. N-am avut nici timp, nici stare să stau pe Instagram, pentru că am fost ocupată. 26 din 24 de ore am fost ocupată.

Vă mulţumesc mult de tot pentru mesaje. (…) Jos pălăria în faţa tuturor mamelor, nu e deloc uşor, mai ales la început. (…) E minunat sentimentul ăsta de mamă, uiţi de tot greul”, a explicat frumoasa blondă.

„Fizic, după operaţie mi-am revenit cam din a treia zi, primele două nu au fost cele mai uşoare din viaţa mea, vă spun sincer”, a spus vedeta.

