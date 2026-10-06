Flavia Mihășan a vorbit deschis despre operația la nas și a arătat rezultatul la 21 de zile de la intervenție. Vezi ce declarații a făcut vedeta despre procesul de vindecare.

Flavia Mihășan a împărtășit cu comunitatea sa din online imagini și concluzii după operația la nas pe care a efectuat-o recent. La fix trei săptămâni de la intervenția chirurgicală, vedeta s-a filmat pentru a le arăta celor care o urmăresc cum decurge procesul de recuperare și ce schimbări a observat.

Cum arată nasul Flaviei Mihășan la 21 de zile de la operație

În videoclipurile publicate pe rețelele de socializare, Flavia Mihășan a explicat că umflăturile s-au retras considerabil.

„Așa arată nasul după 21 de zile. Astăzi se împlinesc 21 de zile, deci trei săptămâni de la intervenție. Deja nu mai sunt atât de umflată. Nasul în schimb este în continuare inflamat aici, dar mi-a scăzut inflamația din jurul ochilor, iar la nări se vindecă foarte frumos. Mă declar mulțumită. Abia aștept să văd cum va arăta în timp, însă ajută foarte mult masajul și da, totul este bine”, a relatat Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan, despre cel mai mare beneficiu după intervenția chirurgicală

Problemele respiratorii pe care le avea înainte de operație s-au rezolvat complet, lucru care îi oferă un confort uriaș în viața de zi cu zi.

„Cel mai important lucru dintre toate este că respir incomparabil mai bine decât înainte. Și nici nu se mai lipesc nările. Aleluia!”, a adăugat entuziasmată Flavia Mihășan.

Flavia Mihășan a amânat operația 10 ani

De-a lungul timpului, Flavia Mihășan a făcut mai multe programări pentru operație, însă de fiecare dată s-a răzgândit și le-a anulat din cauza fricii. Și-a învins teama după 10 ani de ezitări. „Ani de zile am tot mers la controale, diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică... dacă n-o să iasă?”, a adăugat ea.