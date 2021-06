Cum arată Nicole Cherry în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Artista a purtat cea mai scurtă rochie la un eveniment

Nicole Cherry este însărcinată cu primul ei copil, iar sarcina este tot mai vizibilă. Cu toate astea, cântăreața nu renunță la aparițiile sexy.

Artista s-a pozat îmbrăcată în mai multe rochii scurte, de vară, ce îi pun frumos în evidență burtica de gravidă.

Nicole Cherry i-a anunțat pe internauți că împreună cu iubitul ei, Florin, va deveni părinți de fetiță.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea”, a scris Nicole pe contul de socializare.

