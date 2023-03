Oana Radu și soțul ei, Cătălin, s-au mutat într-un nou apartament și au mobilat locuința după bunul lor plac. Chiar dacă nu este totul gata în locuința lor, cântăreața a arătat imagini din noul apartament.

„Tapetul este superb. Uitați cât de frumoasă este și lustra. Patul este piesa de rezistență din dormitor. Patul este exact așa cum îl vedeți, cu toată tapiseria asta de pe perete. Este absolut divin! Ieșim din dormitor și avem această superbă canapea și o lustră divină. Intrăm în baie, însă momentan nu sunt așezate cum trebuie. Sufrageria arată absolut divin.”

Vedeta este foarte încântată de rezultatul pe care l-a obținut și așteaptă să fie totul gata. „Suntem la un 90 la sută gata, mai sunt mici chichițe de reparat, câteva detalii, dar eu zic că se rezolvă rapid. A ieșit super casa, exact cum ne-am dorit. Mă uit în jur și nu-mi vine să cred că este casa noastră. Am muncit foarte mult pentru ea și cred că toți oamenii care au trudit din greu pentru viețile lor știu ce înseamnă asta”, a declarat Oana Radu pentru Click.

Oana Radu și-a făcut recent o nouă intervenție estetică

Oana Radu este dovada vie că ambiția poate muta și munții. Cântăreața s-a transformat complet după participarea la „Vocea României” și a reușit să slăbească 100 de kilograme. Ea s-a ambiționat și a dorit să facă o schimbare colosală în viața ei. A renunțat la obiceiurile alimentare nesănătoase și a început să facă mult sport, astfel că rezultatele au apărut. Mulți au acuzat-o că și-a făcut operație de micșorare a stomacului, însă ea a negat această informație.

Artista și-a făcut operație în zona abdomenului, însă a specificat că nu este vorba despre abdominoplastie, ci despre o intervenție mult mai complexă. „Vă mulțumesc pentru mesaje, încurajări și urări. Intervenția pe care am făcut-o a fost de ordin estetic, însă doar pentru a corecta urmele pe care slăbitul a peste 100 de kilograme (știți că am slăbit de două ori câte 50 de kilograme) le-a lăsat asupra mea. Intervenția pe care am făcut-o este în zona abdomenului, dar nu este doar abdominoplastie, ci este una mai complexă.

A fost o intervenție grea, dar mă simt absolut minunat și evident că am început o viață nouă! O să fac un reels despre operație, despre cum mă simt și evident despre recuperare. Uitându-mă în urmă, nu știu de ce nu am făcut-o până acum, nu știu efectiv de ce mi-a fost atât de teamă”, a scris Oana Radu pe contul ei de Instagram.

Deși abia se operase și nu avea voie să facă efort, cântăreața a urcat pe scenă. „Da, așa a fost, chiar nu aveam voie, am urcat pe scenă la Sala Palatului, alături de Taraful din Clejani, pentru mine o superocazie și o superonoare. Eram la câteva zile supă operație, deși nu aveam voie, asta e, am călcat un pic pe bec și cu asta basta!

A fost greu pentru că a trebuit să port o ținută cam ciudată, cu multe chestii pe mine. Nu am putut să port tocuri, nici să mă îmbrac cum vreau eu. M-am îmbrăcat cam nașpa, dar nu contează.”

