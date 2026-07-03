De asemenea, capitalizarea companiei a atins 90 de miliarde de lei, susținută de o creștere semnificativă a producției de energie hidro.

În ședința de joi, prețul maxim al acțiunii H2O a fost de 201 lei, cu 0,7% mai mare decât închiderea de miercuri. Minimul zilei a fost de 198,2 lei. Cu o zi înainte, titlurile crescuseră deja cu 3%, ajungând la 198,8 lei.

Listată la bursă pe 12 iulie 2023, la un preț de ofertă de 104 lei pe acțiune (sau 100,88 lei pentru investitorii care au beneficiat de discountul de 3%), Hidroelectrica a înregistrat rapid câștiguri.

La o săptămână după listare, prețul acțiunii urcase la 113 lei, iar capitalizarea depășea 46,7 miliarde de lei. În doar trei ani, valoarea acțiunilor s-a dublat.

Anul 2026 a marcat o creștere spectaculoasă pentru H2O, după un 2025 mai modest. În primele luni ale anului, titlurile au crescut cu peste 20%, iar în aprilie, capitalizarea companiei a depășit 70 de miliarde de lei, cu un preț de 155,6 lei pe acțiune.

În luna mai, capitalizarea a sărit la 80 de miliarde de lei, cu un preț de 178,8 lei pe acțiune, reprezentând un avans de 44,5% în ultimele 12 luni.

Creșterea spectaculoasă a fost susținută de majorare producției de energie hidro datorită unui debit al Dunării peste media ultimilor ani. În primul trimestru al anului, Hidroelectrica a raportat un profit net de 1,31 miliarde de lei, cu 122% mai mare decât în perioada similară din 2025.

Veniturile companiei au crescut cu 67%, ajungând la 3,13 miliarde de lei, iar producția netă de energie a urcat cu 36%, la 3.608 GWh. În plus, portofoliul de clienți s-a dublat față de martie 2025, ajungând la peste 1,3 milioane de locuri de consum.

Hidroelectrica își menține statutul de cea mai mare companie listată la Bursa de Valori București, iar indicele BET a înregistrat un avans de 34% de la începutul anului.

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