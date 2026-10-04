Transformarea neașteptată a Adrianei Lima. Silueta modelului a stârnit numeroase comentarii

Adriana Lima a atras atenția la Săptămâna Modei de la Paris, unde a apărut într-o rochie scurtă din piele. Silueta modelului brazilian a stârnit reacții în mediul online, iar unii dintre fani s-au întrebat dacă schimbarea fizică are legătură cu pregătirile pentru revenirea sa pe podiumul Victoria's Secret.

Adriana Lima a fost prezentă la Săptămâna Modei de la Paris, însă apariția sa a generat numeroase comentarii în mediul online. Modelul brazilian, în vârstă de 45 de ani, a purtat o rochie scurtă, din piele, care i-a lăsat picioarele la vedere.

Fotografiile recente au atras atenția asupra siluetei sale. Mai mulți internauți au remarcat că Adriana Lima pare să fi slăbit considerabil, însă modelul nu a oferit, până acum, o explicație privind această schimbare fizică. Unul dintre comentariile apărute pe rețelele sociale a fost: „Ce s-a întâmplat cu picioarele Adrianei Lima??”.

Alți internauți au făcut observații despre dimensiunea picioarelor sale, unii susținând că acestea par „mai subțiri decât brațele” lor.

Fanii au început să speculeze în privința transformării

Schimbarea fizică observată în fotografiile recente a dus și la apariția unor speculații. Unii dintre fanii modelului susțin că aceasta ar fi apelat la tratamente pentru slăbit, însă nu există o confirmare din partea Adrianei Lima în acest sens. Modelul nu a spus că urmează un astfel de tratament și nici nu a confirmat că ar fi apelat la proceduri estetice pentru a-și modifica silueta.

În trecut, atunci când aspectul său fizic a generat discuții, Adriana Lima a explicat că schimbările au avut legătură cu stilul său de viață și cu antrenamentele intense.

Adriana Lima se pregătește să revină pe podiumul Victoria's Secret

Apariția de la Paris are loc cu doar câteva săptămâni înaintea revenirii Adrianei Lima pe podiumul Victoria's Secret.

Modelul este anunțat pentru ediția din 2026 a show-ului, programată pe 18 octombrie, la Los Angeles. Revenirea în cadrul prezentării reprezintă un nou moment important în cariera sa de model, după o perioadă în care aparițiile sale pe podium au fost mai rare.

În acest context, silueta sa a devenit unul dintre subiectele comentate de public, mai ales în condițiile în care pregătirea pentru o prezentare de modă de amploare presupune, în cazul modelelor, un program riguros.

Nu este prima dată când aspectul Adrianei Lima stârnește reacții

Adriana Lima s-a mai aflat în centrul atenției din cauza schimbărilor observate la nivelul aspectului fizic. În 2023, fotografiile sale de la premiera filmului „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale.