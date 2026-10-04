Cine este fostul soț al Mirelei Retegan. Cornel Sorian, tatăl Mayei, a rămas în viața fondatoarei Gașca Zurli

Mirela Retegan a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cornel Sorian, tatăl fiicei sale, Maya. Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproape 20 de ani, însă au reușit, după o perioadă dificilă, să păstreze o relație bună de dragul fiicei lor și să continue să colaboreze profesional.

Mirela Retegan are un singur copil, pe Maya Sorian, în vârstă de 22 de ani, fiica sa și a lui Cornel Sorian, fostul solist al trupei Stigma.

Înainte de a deveni cunoscută drept fondatoarea proiectului „Gașca Zurli”, Mirela Retegan a lucrat ca om de radio și corespondent Pro TV. La un moment dat, ea a fost și impresarul trupei Stigma, iar în acest context l-a cunoscut pe Cornel Sorian. Relația lor s-a încheiat în urmă cu aproape două decenii, însă despărțirea nu a însemnat și dispariția lui Cornel Sorian din viața fiicei sale.

Mirela Retegan: „A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit”

Mirela Retegan a făcut o confesiune pe Instagram despre perioada de după separarea de Cornel Sorian. Fondatoarea „Gașca Zurli” a povestit cum au trecut cei doi prin momente dificile înainte de a ajunge la relația pe care o au astăzi.

Artista a făcut referire și la piesele pe care Cornel Sorian le-a cântat despre relația lor și despre fiica lor, Maya.

„Când el cânta, acum 25 de ani, „Jumătate tu, jumătate eu”, credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: „Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim”. Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi. După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) „Cântec pentru Maya”: „Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună”, și am știut că era despre noi doi, pentru ea.

A fost foarte greu să rămânem „împreună” după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este „jumătate tu, jumătate eu”. Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

Cornel Sorian a continuat colaborarea cu Mirela Retegan

Relația dintre cei doi nu s-a păstrat doar în plan familial. Cornel Sorian a continuat să colaboreze cu Mirela Retegan și după despărțire.

Potrivit declarațiilor fondatoarei „Gașca Zurli”, el a compus muzica pentru proiectul creat de aceasta. Astfel, cei doi au continuat să lucreze împreună, în timp ce au încercat să păstreze un echilibru în ceea ce privește relația cu fiica lor.

Mirela Retegan a explicat că postarea sa nu a avut rolul de a prezenta relația lor drept un exemplu perfect, ci de a transmite un mesaj celor care trec prin despărțiri dificile.

„Această postare nu e ca să vedeți cât de grozavi suntem. Este doar pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin „Iad”. E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo”, a conchis Mirela Retegan.

Maya Sorian, implicată în proiectul mamei sale

Maya Sorian a rămas apropiată de mama sa și este implicată, la rândul ei, în proiectul „Gașca Zurli”. Tânăra a locuit o perioadă la Londra, însă s-a întors în România și lucrează alături de Mirela Retegan.

Fondatoarea proiectului a explicat că fiica sa a avut un rol important în parcursul „Zurli”, încă de la început.

„Eu spun că un singur lucru este definitiv în viața noastră, moartea. În rest, putem să ne răzgândim din orice și să facem același lucru. Am rugat-o să facă aceste lucruri atât timp cât simte bucurie. Când nu mai simte asta, înseamnă că trebuie să schimbe.

Maya este parte din proiectul Zurli dintotdeauna. Ea m-a inspirat să scriu toate cântecele, să creez toate spectacolele. Mă consult cu ea dintotdeauna. Ea mă ajută dintotdeauna, dar Zurli este visul meu și sunt prima care trebuie să aibă grijă de el”, a declarat Mirela Retegan.

Mirela Retegan și Maya, împreună la Asia Express

În prezent, Mirela Retegan și fiica sa fac echipă și în competiția „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Participarea împreună marchează o nouă etapă în relația dintre cele două, după ce Maya a început să se implice tot mai mult în proiectele mamei sale.