Cum au apărut Loredana Groza și Tzancă Uraganu la un eveniment. Au făcut spectacol și au întreținut atmosfera

Loredana Groza și Tzancă Uraganu au făcut spectacol la un eveniment. Cei doi au cântat și s-au distrat în mijlocul mulțimii, iar întreg momentul a fost filmat și făcut public în mediul online.

Tzancă Uracanu, unul dintre cei mai solicitați și cunoscuți maneliși de la noi și Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate artiste din România, au făcut spectacol la un eveniment organizat zilele trecute.

Artista și manelistul au fost filmați în ipostaze inedite, în timp ce dansau împreună și cântau muzică de petrecere. Persoanele din jur nu au ratat ocazia de a-i surprinde, iar videoclipul în care apar cei doi artiști a devenit rapid viral.

Loredana Groza are 56 de ani și a reușit în ultimii ani să își păstreze silueta schimbându-și alimentația și făcând mai mult sport. Artista a acordat recent un interviu în care a dezvăluit de ce a renunțat la carne și ce viciu secret are. Vedeta a vorbit și despre micile „plăceri vinovate”, dar și despre ritualurile simple de îngrijire care o mențin echilibrată în ritmul alert al carierei sale.

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice. Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne.