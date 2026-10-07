Timp de mai bine de două decenii, tâmplăria PVC albă a reprezentat opțiunea pentru majoritatea proprietarilor de locuințe. Apreciată pentru accesibilitatea financiară, neutralitate și versatilitate, aceasta a dominat piața amenajărilor.

Materiale naturale și tonuri calde

Totuși, arhitectura rezidențială contemporană trece printr-o transformare profundă, orientându-se tot mai mult spre materiale naturale, tonuri calde și finisaje care oferă personalitate spațiului de locuit, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

În prezent, profilul alb clasic este tot mai des perceput drept impersonal sau rigid din punct de vedere estetic. Această schimbare de percepție a dus la o creștere accelerată a cererii pentru geamurile de termopan care imită textura și culoarea lemnului natural, integrate perfect atât în fațadele moderne, cât și în designul interior.

Principalele motive ale renunțării la tâmplăria albă

Schimbarea preferințelor în rândul proprietarilor este alimentată în primul rând de dorința de a obține un aspect vizual armonis și elegant. În timp ce ramele albe creează de multe ori un contrast dur cu tencuielile moderne în tonuri de gri, cărămidă sau crem, profilele laminate în nuanțe lemnoase completează natural arhitectura clădirii.

Pe lângă argumentul estetic, există și beneficii practice importante. Foliile moderne de laminare utilizate pentru imitarea lemnului oferă o rezistență sporită la factorii de mediu, la radiațiile ultraviolete și la zgârieturi.

De asemenea, suprafețele texturate își păstrează aspectul curat mai mult timp și sunt considerabil mai ușor de întreținut comparativ cu profilele albe mate sau lucioase, pe care praful și amprentele devin rapid vizibile.

Cașmirul, bejul nisipos și taupe-ul, adică o combinație de tonuri de gri și maro cald, apar din ce în ce mai des în casele moderne. Albul discret, cunoscut sub numele de „alb-gălbui”, este, de asemenea, popular, reprezentând o alternativă mai blândă la albul clasic, pur.

Aceste nuanțe se potrivesc foarte bine cu trendul minimalismului cald, unde domină liniile simple, dar și culorile naturale, neutre.

Întuneric la exterior, lumină la interior

Tâmplăria din PVC bicolor este una dintre soluțiile practice. Rama ferestrei poate fi apoi, de exemplu, antracit sau neagră la exterior, în timp ce interiorul este alb sau într-o altă nuanță deschisă. În acest fel, aspectul exterior al ferestrei poate fi armonizat cu fațada, în timp ce latura interioară mai deschisă nu încarcă interiorul.

Această soluție poate fi deosebit de interesantă pentru camerele mai mici, unde ramele foarte închise la culoare din interior pot domina vizual.

Nuanțele de lemn preferate în noile amenajări

Tendințele actuale din piață arată o diversificare clară a opțiunilor de culoare, adaptate la stilul arhitectural al fiecărei locuințe.

Pentru proiectele clasice, rustice sau de inspirație tradițională, tonurile calde și medii rămân pe primul loc. Nuanțele de stejar auriu, stejar natural și nuc sunt în continuare preferate datorită senzației de confort și naturalețe pe care o oferă spațiului.

În schimb, pentru construcțiile contemporane și spațiile amenajate în stil minimalist sau industrial, proprietarii mizează pe opțiuni mai sofisticate. Stejarul închis, nuanțele de wenge sau finisajele de lemn ars oferă un caracter sobru și elegant, transformând ferestrele în veritabile elemente principale în designul locuinței.

Deși investiția într-o tâmplărie cu finisaj de lemn presupune un cost cu aproximativ 15% până la 25% mai ridicat față de opțiunea albă standard, proprietarii consideră că impactul estetic și justifică pe deplin diferența de preț.

Cum să alegi culoarea ferestrei

Alegerea culorii ferestrei ar trebui să fie coordonată în primul rând cu stilul clădirii și culoarea fațadei. Antracitul și negrul se potrivesc cel mai bine arhitecturii moderne și minimaliste și creează un contrast puternic cu fațadele luminoase.

Stejarul deschis la culoare și alte imitații de lemn se potrivesc stilului scandinav și japonez, dar și obiectelor în care se folosesc placaje cu piatră, cărămidă și lemn.

Nuanțele de bej, cașmir și taupe sunt potrivite pentru casele cu fațade mai calde și materiale naturale și pot fi o alegere bună atunci când se dorește un aspect contemporan, fără contraste puternice.