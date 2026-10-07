Rusia a început să desfășoare operaţiuni de sabotaj împotriva unor întreprinderi daneze din domeniul apărării care ajută Ucraina cu echipamente militare, a denunțat miercuri o reprezentantă a serviciilor daneze de informaţii și securitate internă (PET), potrivit Reuters.

Josefine Christensen, analistă principală în cadrul PET, a declarat că Rusia a început deja să organizeze operațiuni în zona gri împotriva întreprinderilor daneze implicate în susținerea Ucrainei după ce a ajuns la concluzia că actele hibride precedente, care vizau un evantai larg de ținte, nu au oprit sprijinul pentru țara invadată de soldații Kremlinului.

Rusia țintește producția de armanent din Europa

Rusia încearcă acum „să lovească ţinte care au un impact direct asupra liniei frontului. Asta înseamnă producţia de armament”, a declarat ea.

Josefine Christensen a citat o listă a Ministerului rus al Apărării cu presupuşi producători europeni de drone şi de piese de drone.

Această schimbare de strategie marchează o escaladare puternică în războiul hibrid purtat de Moscova împotriva Occidentului în paralel cu agresiunea militară din Ucraina.

O escaladare clară din partea Moscovei

Regimul de la Moscova păstrează un control politic asupra acestor operaţiuni, dar dă dovadă de tot mai multă îndrăzneală în punerea lor în aplicare, a remarcat analista principală din cadrul PET.

Deloc surprinzător, Ambasada Rusiei la Copenhaga a respins acuzațiile. Totuși, Moscova a amenințat în mod repetat Danemarca pentru faptul că sprijină Ucraina să reziste în fața agresiunii.

Cine sunt executanții rușilor

Serviciile daneze de informații au observat că Rusia recurge tot mai mult la executanţi puţin experimentaţi, cum ar fi persoane fără domiciliu stabil şi persoane dependente de droguri, care sunt recrutate pe Telegram şi alte reţele de socializare.

Recrutarea începe, în general, cu misiuni simple, de exemplu operaţiuni de reperare sau fotografiere, urmate de adevăratele operaţiuni de sabotaj.

„Poate fi oricine caută pur şi simplu să câştige rapid bani. Dacă prima persoană eşuează, ei trimit alta, până când reuşesc”, a spus Josefine Christensen.

Serviciile militare daneze avertizează că Rusia va deveni și mai agresivă în războiul său hibrid

Contraspionajul militar danez a avertizat săptămâna trecută că Rusia îşi va intensifica în următoarele luni atacurile hibride împotriva Occidentului.

În septembrie 2025, înainte ca Danemarca să găzduiască un summit UE, șase aeroporturi daneze, inclusiv cel din Copenhaga, au fost perturbate de drone.