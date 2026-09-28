Un bărbat de 50 de ani a murit după ce ce mașina sa a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un camion pe DN 3, lângă Murfatlar

Un accident grav a avut loc luni, pe DN 3, la ieșirea din Murfatlar, județul Constanța, soldat cu decesul unui bărbat de 50 de ani. Autoturismul condus de acesta a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion, provocând un incendiu care a cuprins vehiculul.

Victima a fost găsită carbonizată, iar traficul rutier a fost blocat timp de aproximativ două ore, informează News.ro.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că un bărbat, de 50 de ani, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre localitatea Ciocârlia către orașul Murfatlar, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pătruns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat, de 61 de ani, care se deplasa din sens opus”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

În urma impactului, fragmente din ambele vehicule au fost proiectate într-un alt autoturism, aflat în spatele mașinii conduse de victima decedată. Acesta era condus de un bărbat de 41 de ani, care nu a suferit răni grave.

Șoferul camionului, în vârstă de 61 de ani, a fost rănit și transportat la spital în stare conștientă, transmite sursa citată.